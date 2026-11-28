Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Avec seulement 29 821 billets édités, le match entre l’OL et Lillestrøm a signé la plus faible affluence de la saison à Décines. Cela faisait presque un an que le Grand Stade n’était pas passé en dessous de la barre des 30 000 spectateurs.

En voulant changer la formule pour mettre plus de matchs, l’UEFA n’a certainement pas fait les affaires de la Ligue Europa. Si la Ligue des champions permet d’avoir des affiches dès la phase de ligue, sa petite sœur a bien du mal à rivaliser sur ce point. Et cela se ressent dans les affluences, notamment à Décines. La C3 n’attire pas les foules, quand bien même cela reste des soirées européennes. Il n’y a qu’à voir jeudi soir pour s’en rendre compte. À l’approche des fêtes de fin d’année, avec en plus des affiches contre Monaco et Marseille à venir, le public lyonnais avait choisi de ne pas répondre présent contre Lillestrøm.

La Ligue Europa ne séduit pas en phase de ligue

Dans ce match d’une faible intensité (0-0), le Parc OL n’avait attiré que 29 821 spectateurs. C’était en tout cas le nombre de billets édités, et l’affluence réelle était peut-être bien encore en dessous de ce total. C’est en tout cas le match qui a attiré le moins de monde cette saison à Décines, après les 36 278 spectateurs contre l’AJ Auxerre. Cela faisait d’ailleurs un moment que la barre des 30 000 n’avait pas réussi à être atteinte. Là encore, il faut remonter à un match de Ligue Europa avec la venue du PAOK en janvier dernier…