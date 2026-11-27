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Samedi soir, Saint-Étienne recevra Villefranche au 8e tour de la Coupe de France. Les supporters de l’OL qui voudraient venir ne seront pas acceptés.

L’odeur du derby manque à Décines. Ce sera peut-être pour 2027-2028, puisque Saint-Étienne est en tête de Ligue 2 après 13 journées. Une remontée est donc possible pour les Verts. En attendant, la rivalité se vit autrement. Notamment avec le 8e tour de Coupe de France. Samedi à 19 heures, le FC Villefranche-Beaujolais défiera les Stéphanois à Geoffroy-Guichard.

Le pensionnaire de Ligue 3 (17e sur 18) espère sortir une belle performance contre une formation mieux outillée et qui évoluera devant ses supporters. Comme on pouvait s’y attendre, la préfecture de la Loire a pris un arrêté pour cette rencontre. Publié ce vendredi 27 novembre, il prévoit l’interdiction des fans de l’OL.

Pas de Lyonnais près de Geoffroy-Guichard jusqu’à minuit samedi soir

Ainsi, les spectateurs qui viendraient avec des maillots, écharpes ou drapeaux à l’effigie de l’Olympique lyonnais seront « invités à retirer les signes distinctifs », voire « interdits d’accès » au stade. Ils n’ont pas le droit de circuler à proximité de l’enceinte forézienne depuis 16 heures ce vendredi, et jusqu’à minuit le samedi soir.

Pour justifier cette décision, l’administration renvoie forcément à l’inimitié historique entre les deux clubs, mais aussi au départ de la SaintéLyon, aux manifestations et à un concert qui se déroule dans la ville au même moment. Autant d’événements qui accapareront les forces de l’ordre. Et comme souvent dans ces cas-là, ce sont les supporters qui sont laissés-pour-compte.