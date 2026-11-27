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En 20 matchs cette saison, la Var a à 8 reprises provoqué l’annulation d’un but ou d’un penalty pour l’OL. Dont 3 fois sur Loïs Openda.

Avec 22 tirs, l’OL avait largement de quoi battre Lillestrøm avant la 90e minute. Mais le score est resté à 0-0, notamment parce que l’arbitre du jour a refusé un penalty évident aux joueurs de Carlos Vicens. Sur une action qui semblait claire, un découpage de Loïs Openda par deux Norvégiens (même si un des deux défenseurs touche le ballon), l’officiel a été appelé par la Var, et a changé sa première décision.

Un événement dommageable, mais qui devient presque une habitude pour les Lyonnais. C’est déjà la 8e fois de la saison qu’elle invalide un but ou un penalty préalablement accordé. Plus que pour toute autre formation française, d’après Data OL (les Rhodaniens sont également ceux ayant joué le plus). Évidemment, il y a des interventions logiques de la vidéo, sur les hors-jeux ou sur la simulation de Kaïl Boudache à Brest. Pour d’autres, il y a davantage de débat. Comme sur l’égalisation refusée à l’Algérien face à Fenerbahçe.

Trois buts annulés pour les adversaires de l’OL

La Var a tranché en défaveur des coéquipiers de Corentin Tolisso à deux reprises contre les Turcs en barrage de Ligue des champions. Mais aussi face au Havre (1-1), à Auxerre (3-1), Angers (2-0), Lille (0-1) et donc Lillestrøm. D’ailleurs, Loïs Openda est présent dans trois actions, avec deux réalisations refusées pour des positions illégales.

De l’autre côté, la vidéo a annulé des buts pour les Havrais, les Auxerrois et les Niçois (2-1) lors de leur affiche contre l’Olympique lyonnais.