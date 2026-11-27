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Lancement de la trêve internationale ce samedi pour OL Lyonnes. Ce sont les Bleues qui entreront en piste en première.

Ce rassemblement sera particulier pour Liana Joseph. À 20 ans, l’attaquante découvre le groupe de l’équipe de France A, après avoir régulièrement évolué avec les sélections de jeunes. Laurent Bonadei lui a ouvert les portes des Bleues après son retour en forme avec OL Lyonnes. La Lyonnaise a retrouvé la compétition en septembre, après une rupture du ligament croisé qui l’avait éloignée des terrains pendant près d’un an. Depuis, elle a disputé sept des onze rencontres de son équipe, dont deux comme titulaire. Elle compte également un but, inscrit contre Toulouse, et une passe décisive.

Sa convocation est appréciée par Jonatan Giráldez. L’entraîneur espagnol s’est réjoui de voir son attaquante récompensée pour son travail, tout en rappelant qu’elle devait désormais chercher à obtenir un rôle avec les Françaises. Liana Joseph avait déjà inscrit deux buts avec les U23 en octobre. Les cinq autres Rhodaniennes retenues – Wassa Sangaré, Selma Bacha, Julie Swierot, Vicki Becho, Marie-Antoinette Katoto – seront également présentes à Nancy. Les Bleues affronteront le Venezuela ce vendredi, avant de recevoir le Maroc le 5 décembre pour leur deuxième partie amicale de cette trêve.

France vs Venezuela, le 27/11 à 21 heures à Nancy

Yohannes avec les États-Unis

Lily Yohannes, elle, aura un match à enjeux. La milieu de terrain retrouvera les États-Unis pour affronter le Salvador dans le cadre du championnat de la Concacaf, qui qualifiera pour la Coupe du monde et les JO. Coup d’envoi 2h30 heure française

États-Unis vs Salvador, le 28/11 à 2h30 (championnat féminin de la Concacaf).