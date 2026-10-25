OL Lyonnes : les Fenottes décisives en équipe de France

Yasmine Benseba et Léa Motyka ont offert la victoire aux équipes de France engagées samedi. L'une aux éliminatoires de l'Euro, l'autre au Mondial U17.

Un bon samedi pour les joueuses d'OL Lyonnes. Entre la victoire des "grandes" 5 à 0 contre Marseille et les belles performances des jeunes dans les équipes de France, il y a de quoi avoir le sourire. Deux formations étaient sur les terrains ce week-end : les U17 pour les éliminatoires à l'Euro, et un autre groupe qui dispute la Coupe du monde U17. Dans les deux effectifs, les Lyonnaises brillent.

Sur le sol européen, les Bleuettes disputaient une affiche capitale contre la Suède. Elles repartent avec un succès 2 à 1 contre le pays hôte grâce à l'inévitable Yasmine Benseba. L'attaquante, déjà buteuse contre Istraël (6-0), a concrétisé un penalty à la 76e minute, la deuxième réalisation des protégées de Peggy Provost. Elles sont déjà qualifiées pour la phase suivante, la dernière marche avant la compétition continentale. Reste à battre les Pays-Bas mardi pour prendre, de manière symbolique, la tête du groupe.

Les sœurs Motyka conduisent la France en 8es de finale du Mondial

Pendant que leurs cadettes de la génération 2010 franchissaient l'obstacle en terre suédoise, les 2009, elles, sont au Maroc pour le Mondial. Menées par la capitaine Emma Motyka et par sa jumelle Léa, les Françaises ont glané leur billet pour les 8es de finale. Après le revers contre le Japon (2-0), elles ont battu la Zambie 1 à 0 sur une réalisation de Léa Motyka à la 16e minute, sa deuxième du tournoi. Une autre Fenotte, Maëlys Ané, lui a adressé la passe décisive.

Deuxième de sa poule, la France affrontera les États-Unis ou la Chine au prochain tour. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de séance de rattrapage. La phase à élimination directe débute.