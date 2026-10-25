Exhortant son groupe à "oublier" le lourd revers à Hoffenheim jeudi (3-0), Paulo Fonseca ne s'est pas éternisé sur la Ligue Europa. Concentré sur le duel à venir contre le PSG, il prévoit d'adapter son plan par rapport à avril dernier (victoire 2-1).

D'Hoffenheim (3-0) au Parc des Princes, dans quel état d'esprit êtes-vous avant le choc de lundi et après un non-match jeudi ?

Paulo Fonseca : "Il faut oublier la dernière rencontre. Nous n'avons pas de choses positives à en ressortir. Pour le choc à venir, les joueurs sont motivés. Naturellement, nous jouons le PSG, selon moi la meilleure équipe du monde en ce moment, donc c'est plus facile d'être motivé. Ce sera un grand match.

Que faut-il faire de plus contre le PSG ?

Il faut être parfait, notamment défensivement. C'est vraiment difficile de les affronter. Mais c'est aussi un beau défi tactique pour nous. La dernière fois, on avait fait une bonne prestation. C'est toujours un plaisir de disputer ce type d'affiche. On aura pas beaucoup le ballon, donc on devra être très vigilants si on veut espérer l'emporter.

"Je sais pas s'ils sont plus forts qu'en 2025-2026, mais ils restent les numéros 1"

J'ai revu notre précédente confrontation (succès 2-1 à l'extérieur). Le PSG a toutefois un peu changé, et il faudra s'adapter à ça. Si on se base seulement sur notre dernière venue, ce sera compliqué car ils ont d'autres joueurs, d'autres options. Ils sont forts, c'est évident, mais je vais garder pour moi les points importants. Je sais pas s'ils sont meilleurs qu'en 2025-2026, mais ils restent les numéros 1. On l'a vu face à Barcelone mardi (4-2). Enchaîner les victoires comme ils le font, c'est dur. Et le mérite en revient notamment à l'entraîneur (Luis Enrique).

Vous êtes premiers avant cette rencontre, est-ce une motivation supplémentaire avant ce déplacement au Parc ?

On ne va pas parler de première place avant cette partie. On est concentrés sur le match de lundi. La position que nous occupons est superbe, bien sûr, et on aimerait la garder. Mais on sait également qui on rencontre.

Ils ont des blessés dans leurs rangs, ça peut jouer sur cette confrontation ?

Nous en avons aussi. La qualité de leur effectif est grande. Pour moi, ça ne sera pas plus facile parce qu'il manque quelques joueurs de leur côté. Ils en ont tellement, même sans Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. J'ai vu ce qu'a dit mon homologue samedi, ils seront très motivés et il alignera sans doute le 11 le plus performant."