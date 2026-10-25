Actualités
Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL : Paulo Fonseca ne veut pas seulement "se baser" sur la dernière victoire contre le PSG

  • par Gwendal Chabas

    • Exhortant son groupe à "oublier" le lourd revers à Hoffenheim jeudi (3-0), Paulo Fonseca ne s'est pas éternisé sur la Ligue Europa. Concentré sur le duel à venir contre le PSG, il prévoit d'adapter son plan par rapport à avril dernier (victoire 2-1).

    D'Hoffenheim (3-0) au Parc des Princes, dans quel état d'esprit êtes-vous avant le choc de lundi et après un non-match jeudi ?

    Paulo Fonseca : "Il faut oublier la dernière rencontre. Nous n'avons pas de choses positives à en ressortir. Pour le choc à venir, les joueurs sont motivés. Naturellement, nous jouons le PSG, selon moi la meilleure équipe du monde en ce moment, donc c'est plus facile d'être motivé. Ce sera un grand match.

    Que faut-il faire de plus contre le PSG ?

    Il faut être parfait, notamment défensivement. C'est vraiment difficile de les affronter. Mais c'est aussi un beau défi tactique pour nous. La dernière fois, on avait fait une bonne prestation. C'est toujours un plaisir de disputer ce type d'affiche. On aura pas beaucoup le ballon, donc on devra être très vigilants si on veut espérer l'emporter.

    "Je sais pas s'ils sont plus forts qu'en 2025-2026, mais ils restent les numéros 1"

    J'ai revu notre précédente confrontation (succès 2-1 à l'extérieur). Le PSG a toutefois un peu changé, et il faudra s'adapter à ça. Si on se base seulement sur notre dernière venue, ce sera compliqué car ils ont d'autres joueurs, d'autres options. Ils sont forts, c'est évident, mais je vais garder pour moi les points importants. Je sais pas s'ils sont meilleurs qu'en 2025-2026, mais ils restent les numéros 1. On l'a vu face à Barcelone mardi (4-2). Enchaîner les victoires comme ils le font, c'est dur. Et le mérite en revient notamment à l'entraîneur (Luis Enrique).

    Vous êtes premiers avant cette rencontre, est-ce une motivation supplémentaire avant ce déplacement au Parc ?

    On ne va pas parler de première place avant cette partie. On est concentrés sur le match de lundi. La position que nous occupons est superbe, bien sûr, et on aimerait la garder. Mais on sait également qui on rencontre.

    Ils ont des blessés dans leurs rangs, ça peut jouer sur cette confrontation ?

    Nous en avons aussi. La qualité de leur effectif est grande. Pour moi, ça ne sera pas plus facile parce qu'il manque quelques joueurs de leur côté. Ils en ont tellement, même sans Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. J'ai vu ce qu'a dit mon homologue samedi, ils seront très motivés et il alignera sans doute le 11 le plus performant."

    à lire également
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Corentin Tolisso reconnaît "qu'on peut être impressionné par le PSG"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier de la Coupe Nike Féminine U18 dévoilé 17:35
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    OL : Paulo Fonseca ne veut pas seulement "se baser" sur la dernière victoire contre le PSG 16:50
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : les Fenottes décisives en équipe de France 16:00
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Corentin Tolisso reconnaît "qu'on peut être impressionné par le PSG" 15:10
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    OL - Mercato : le recrutement d'un 9 n'est pas exclu 14:20
    Corentin Tolisso avec l'OL face au Real Betis
    OL : Corentin Tolisso rassure sur son état physique 13:50
    Ada Hegerberg à l'échauffement lors d'OL - Chelsea
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg franchit un nouveau palier dans l'histoire de la D1 12:40
    Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens - OL
    OL : bientôt opéré Pavel Šulc manquera les 4 prochains mois 12:37
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Avant PSG - OL, un groupe lyonnais pas épargné suit un dernier entraînement 11:50
    Paulo Fonseca lors de Paris FC - OL
    OL : le paradoxe Paulo Fonseca 11:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Marseille (5-0) : Jonatan Giráldez a aimé la première période, moins la seconde 10:10
    TKYDG
    Tant qu'il y aura des Gones : une émission spéciale après PSG - OL 09:25
    PSG - OL : les Lyonnais peuvent-ils refaire un coup au Parc des Princes ? 08:40
    Monster Energy, nouveau partenaire de l'OL
    L'OL officialise un partenariat avec Monster Energy jusqu'en 2028 08:00
    Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
    OL : grosse tuile pour Pavel Šulc 07:30
    Sans surprise, OL Lyonnes fait le boulot contre Marseille (5-0) 24/10/26
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
    OL Lyonnes - Marseille : Giraldez fait sept changements 24/10/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : seule la réserve féminine joue ce week-end 24/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut