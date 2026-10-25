OL Lyonnes : le calendrier de la Coupe Nike Féminine U18 dévoilé

La Fédération française de football a validé le calendrier de la deuxième édition de la Coupe Nike Féminine U18. Demi-finalistes la saison passée, les jeunes joueuses d'OL Lyonnes feront leur entrée dans la compétition le 13 décembre.

La Coupe Nike Féminine U18 connaîtra une deuxième édition lors de la saison 2026-2027. Après le premier sacre du Paris Saint-Germain en mai dernier, les équipes engagées connaissent désormais les grandes dates de la prochaine campagne. Le calendrier a été validé à la suite du Bureau exécutif de la Ligue du football amateur du 8 octobre et du Comité exécutif de la FFF du 15 octobre 2026.

Une entrée en lice le 13 décembre pour OL Lyonnes

Pour OL Lyonnes, cette compétition représentera une nouvelle occasion de se mesurer aux meilleures formations françaises de la catégorie. Les jeunes Lyonnaises avaient atteint le dernier carré lors de la précédente édition. Elles tenteront donc de faire mieux cette saison et de rejoindre la finale programmée au printemps 2027.

Les finales régionales ouvriront le calendrier le dimanche 22 novembre. Les équipes qualifiées accéderont ensuite aux 32es de finale, prévus le dimanche 13 décembre. C’est à cette étape que les U18 d'OL Lyonnes feront leur entrée dans la compétition. Les 16es de finale se dérouleront le 10 janvier 2027, avant les huitièmes de finale, programmés le 31 janvier. Les équipes encore en lice devront ensuite patienter jusqu’au 7 mars pour disputer les quarts de finale.

Une finale programmée début mai 2027

La dernière ligne droite commencera le dimanche 4 avril 2027 avec les demi-finales. La finale de cette deuxième édition est, quant à elle, programmée le week-end du 2 mai 2027. Sacrées lors de la première édition, les Parisiennes remettent leur titre en jeu face aux autres formations engagées. Pour les jeunes Lyonnaises, l'objectif sera de franchir une étape supplémentaire après leur parcours jusqu'au demi-finales la saison passée.