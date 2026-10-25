OL : Adil Hamdani dans le groupe face au PSG

21 Lyonnais feront le déplacement au Parc des Princes pour défier le PSG lundi (20h30), dont Adil Hamdani. Il faudra jongler avec les nombreux absents.

Face à la pénurie d'attaquants - Loïs Openda et Pavel Sulc sont blessés, Keito Nakamura est suspendu - Paulo Fonseca a pioché dans la réserve. Pas encore appelé chez les "grands" cette saison, Adil Hamdani revient pour le déplacement sur la pelouse du PSG (lundi à 20h30).

Un été entre préparation avec les pros et mercato

Le jeune ailier de 17 ans, qui a disputé cinq matchs en National 2, avait fait la préparation sous les ordres du Portugais. Mais depuis la reprise des compétitions, il n'était plus réapparu. Il effectuait néanmoins les entraînements avec Corentin Tolisso et les autres membres de l'effectif. Son été a aussi été rythmé par le mercato et des histoires de contrat (il sera libre en juin 2027).

En plus des trois offensifs, trois défenseurs sont absents : Mohamed Ouedraogo, Nicolas Tagliafico et Steeve Kango.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Bengui - Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kamara - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey - Nuamah, Hamdani, Duranville, Boudache, Himbert