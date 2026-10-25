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Les joueurs de l'OL Adil Hamdani et Rémi Himber
Les joueurs de l’OL Adil Hamdani et Rémi Himbert (@OetL)

OL : Adil Hamdani dans le groupe face au PSG

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • 21 Lyonnais feront le déplacement au Parc des Princes pour défier le PSG lundi (20h30), dont Adil Hamdani. Il faudra jongler avec les nombreux absents.

    Face à la pénurie d'attaquants - Loïs Openda et Pavel Sulc sont blessés, Keito Nakamura est suspendu - Paulo Fonseca a pioché dans la réserve. Pas encore appelé chez les "grands" cette saison, Adil Hamdani revient pour le déplacement sur la pelouse du PSG (lundi à 20h30).

    Un été entre préparation avec les pros et mercato

    Le jeune ailier de 17 ans, qui a disputé cinq matchs en National 2, avait fait la préparation sous les ordres du Portugais. Mais depuis la reprise des compétitions, il n'était plus réapparu. Il effectuait néanmoins les entraînements avec Corentin Tolisso et les autres membres de l'effectif. Son été a aussi été rythmé par le mercato et des histoires de contrat (il sera libre en juin 2027).

    En plus des trois offensifs, trois défenseurs sont absents : Mohamed Ouedraogo, Nicolas Tagliafico et Steeve Kango.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Bengui - Athekame, Abner, Bacher, Kluivert, Mata, Niakhaté, Kamara - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Merah, Morton, Nartey - Nuamah, Hamdani, Duranville, Boudache, Himbert

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    2 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - dim 25 Oct 26 à 19 h 22

      On préfère donc prendre un joueur qui ne veut pas signer son contrat, plutôt que AGR qui avait montrer de belles choses dans le peu de minutes qu'il a eu

      Signaler
    2. gone16
      gone16 - dim 25 Oct 26 à 19 h 26

      hamdani et AGR ne jouen5 pas les memes postes devant. Hamdani est pas du tout un 9

      Signaler

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