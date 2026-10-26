PSG - OL : cette statistique qui peut donner des ailes aux Lyonnais

Programmation inhabituelle pour l'OL qui se déplace chez le PSG ce lundi (20h30). Les précédents duels des Parisiens ce même jour n'ont pas tourné en leur faveur.

Évidemment, cette statistique est à prendre avec d'énormes pincettes. Mais on peut tout de même s'interroger sur ce sujet : le PSG n'est-il pas du lundi ? Par deux fois la saison dernière, il a dû jouer en tout début de semaine. Et lors de ces deux rencontres, il a perdu. Contre Marseille d'abord, en septembre 2025, dans un contexte (remise du Ballon d'Or) qui rappelle étrangement celui de ce 26 octobre 2026. Défaite 1 à 0 au Vélodrome. Plus surprenante, l'élimination en Coupe de France dès janvier, à la maison, face au voisin le Paris FC (0-1).

D'où la question posée en préambule. Maintenant, à entendre les propos de Luis Enrique, le coach parisien, ce report d'une journée ne change rien aux ambitions des champions d'Europe en titre. Ils ont suffisamment attendu et souhaitent prendre les commandes de la Ligue 1 en cette 8e journée. Malgré les blessures et la victoire à Barcelone mardi (4-2), les Rhodaniens ne doivent pas s'attendre au moindre relâchement.

L'OL a gagné trois de ses six derniers matchs au Parc

De son côté, l'Olympique lyonnais peut se rassurer en se disant qu'il a gagné trois de ses six derniers déplacements au Parc des Princes. Et qu'il a marqué lors de ses sept dernières confrontations face au club francilien. Mais attention, son rival reste sur 52 réceptions de suite en championnat avec au moins un but. Est-ce que l'OL peut mettre un terme à cette série qui s'étire inlassablement ? Il n'était déjà pas si loin en avril dernier, lors de la victoire 2-1, sans la réduction de l'écart vaine de Khvicha Kvaratskhelia dans le temps additionnel. Ce serait une grande avancée vers un nouveau bon résultat à Paris.