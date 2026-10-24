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Luis Enrique face à Paulo Fonseca lors de PSG - OL
Luis Enrique face à Paulo Fonseca lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

PSG - OL : Luis Enrique n'a "pas oublié" la saison passée

  • par David Hernandez

    • À deux jours du choc entre le PSG et l'OL, Luis Enrique s'est présenté à la presse. En plus des blessures qui vont amoindrir la formation parisienne, l'entraîneur espagnol n'a pas oublié que les joueurs de Paulo Fonseca étaient venus s'imposer au Parc des Princes en avril dernier.

    Elle aurait dû se dérouler en veille de match. Finalement, la conférence de presse de Luis Enrique s'est tenue ce samedi, à quarante-huit heures du choc contre l'OL. Face à la décision des autorités de reporter le match de Ligue 1, le technicien espagnol a donc eu un jour de plus pour préparer cette rencontre. Des heures supplémentaires qui ne vont pas lui permettre de récupérer Nuno Mendes, Marquinhos, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Tous les quatre sont bien absents lundi soir, malgré le report. Interrogé sur la décision de la préfecture et de la LFP, Luis Enrique n'a pas voulu polémiquer, bien au contraire. "Si on joue lundi et que c'est mieux pour la situation actuelle, je l'accepte. Dimanche, c'est un jour spécial par rapport à la situation. Il y a aussi un match de NFL. Je n'ai aucun souci à jouer lundi."

    "Lundi, on peut être leader, c'est notre objectif"

    Privé de quatre cadres pour affronter l'OL, le PSG accueille le club lyonnais dans une position de dauphin avec des Lyonnais en tête de la Ligue 1 à la différence de buts. Une position anecdotique certes, mais l'ancien coach du FC Barcelone n'a pas oublié ce qu'il s'était passé la saison passée. Après avoir gagné 3-2 à la dernière seconde au Parc OL, le PSG s'était incliné face à ses supporters au match retour. Les réalisations d'Endrick et Afonso Moreira, partis vers d'autres aventures depuis, Enrique ne les a pas oubliées. "Dès lundi, on peut être leader. C'est notre objectif, c'est important d'être le plus haut possible. Affronter le Lyon de Paulo Fonseca est une motivation. Ils pratiquent un beau football. On se rappelle qu'ils ont gagné l'an dernier ici." Si les Lyonnais pouvaient se demander si la motivation serait là en ce jour de Ballon d'Or, ils ont la réponse.

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