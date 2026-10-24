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La réserve de l'OL Lyonnes
La réserve de l’OL Lyonnes (@OL)

OL Académie : seule la réserve féminine joue ce week-end

  • par Enzo Catolino

    • Le programme de l'académie de l'Olympique lyonnais sera relativement calme ces samedi 24 et dimanche 25 octobre. Alors que la réserve féminine d'OL Lyonnes se déplace à Bordeaux, les équipes masculines et les U19 féminines ne joueront pas ce week-end.

    Après plusieurs rencontres disputées la semaine dernière, les jeunes Lyonnais vont bénéficier d'une pause dans leurs championnats respectifs. La réserve masculine, les U17 et les U19 de l'OL ne retrouveront pas les terrains avant le week-end prochain. Du côté des féminines, seule la réserve sera concernée par une rencontre officielle.

    La réserve féminine en déplacement à Bordeaux

    Les joueuses de la réserve d'OL Lyonnes se déplaceront sur la pelouse des Girondins de Bordeaux dimanche 25 octobre. Cette rencontre compte pour la cinquième journée de Division 3 féminine. Le coup d'envoi est annoncé à 13 h 00. Les Lyonnaises restent sur une victoire convaincante contre la réserve de l'Olympique de Marseille (5-1), le 4 octobre. Après quatre journées, elles comptent trois victoires pour une seule défaite, avec 20 buts inscrits.

    Les équipes masculines au repos

    Chez les garçons, après un week-end catastrophique sur le plan des résultats, personne ne joue ce week-end. La réserve entraînée par Gueïda Fofana retrouvera le championnat le week-end prochain, avec un déplacement sur la pelouse de l'ASPTT Dijon. Les Lyonnais restent sur une défaite à domicile contre la réserve dijonnaise (1-2), le 17 octobre. Les U17 de Florent Balmont seront également au repos. Après leur défaite à Nancy (2-1), dimanche dernier, ils retrouveront la compétition le 1er novembre avec la réception de Strasbourg. C'est la même situation pour les U19 de Karim Bounouara. Vainqueurs de Pontarlier (2-0) le 18 octobre, les Lyonnais reprendront le championnat le dimanche 1er novembre sur la pelouse de Strasbourg.

    Pas de match pour les U19 féminines

    Enfin, les U19 féminines d'OL Lyonnes ne joueront pas non plus ce week-end. Les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran restent sur un carton face à Dijon (6-0), qui leur a permis de poursuivre leur série de succès en championnat. Elles retrouveront la compétition le 8 novembre, avec un déplacement à Fleury.

    Le programme de l'académie ce week-end

    Girondins de Bordeaux – OL Lyonnes 2 : dimanche 25 octobre à 13 h 00 (Division 3 féminine)

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