OL Académie : première de chute pour la réserve face à Dijon

Invaincue depuis le début de la saison, la réserve de l’OL va nourrir des regrets de son match contre celle de Dijon. Malgré de nettes occasions, les joueurs de Gueïda Fofana ont concédé une première défaite en National 2.

Malgré les nombreux changements, un déficit offensif, le début de saison de la réserve de l'OL était des plus positifs et Gueïda Fofana ne s'en cachait pas. Avec huit points en quatre matchs et une place sur le podium, les Lyonnais étaient plutôt à la fête, quand bien même leur coche jouait les garde-fous pour éviter toute enflammade. L'expérience de Fofana n'est pas de trop au sein de ce groupe encore très jeune et le revers contre la réserve de Dijon samedi soir à Décines l'a prouvé. Le coach lyonnais n'a certainement rien à reprocher à ses ouailles, mais ce premier revers de la saison en National 2 leur montre que le chemin sera long et dur jusqu'à la fin de la saison.

Kango, Gomes Rodriguez et Hamdani en réserve après l'entraînement en pro

L'OL avait d'ailleurs un joli coup à jouer face aux Bourguignons, qui repartent finalement avec les trois points et passent devant leur adversaire du jour avec neuf unités. Dans cette rencontre plaisante, le DFCO a fait parler son réalisme quand l'OL pêché avant tout sur ce point. C'est avec un but de retard que les Lyonnais sont d'ailleurs rentrés aux vestiaires après l'ouverture du score de Bindi (26e). Le discours tenu à la pause n'a pas eu le temps de faire effet puisque Ntamack a fait le break rapidement (48e). Les coéquipiers de Steeve Kango, qui s'était entraîné le matin avec les pros, ont eu beau pousser et réduire la marque en toute fin de match, ils partaient de trop loin. Une défaite rageante mais constructive à bien des égards.