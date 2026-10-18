OL - Nice : avant-match, horaire, diffusion TV

Après la Ligue Europa, l'OL retrouve le championnat avec la réception de l'OGC Nice, pour la 7e journée de Ligue 1. Après la défaite face à Lens, l'OL doit retrouver la marche avant. Voici toutes les informations pratiques avant cette rencontre.

Avant-match

Après la trêve internationale, l'OL a retrouvé la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens. Les hommes de Paulo Fonseca ont concédé leur première défaite de la saison, en s'inclinant 2-1 à Bollaert. Une semaine après ce revers, les Lyonnais vont tenter de réagir devant leur public et de reprendre leur marche avant.

De son côté, l'OGC Nice commence à prendre de plus en plus confiance. Ils ont réalisé deux victoires d'affilée face à des gros du championnat. Si les statistiques et le terrain ne sont pas favorables aux Aiglons, ils ne viennet pas pour faire de la figuration et tenteront d'aller arracher des points aux Lyonnais.

À quelle heure se joue OL - Nice ?

Le coup d'envoi de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 sera donné à 20 h 45 ce dimanche 18 octobre, au Parc OL, à Décines. François Letexier sera l'arbitre principal de la rencontre. Il sera assisté de Mehdi Rahmouni et Aurélien Berthomieu. Hamid Guenaoui et Nicolas Rainville officieront à la VAR, tandis que Ruddy Buquet sera le quatrième arbitre.

Sur quelle chaîne voir OL - Nice ?

Comme l'ensemble des rencontres du championnat de France cette saison, OL - Nice sera diffusé sur les antennes de Ligue 1+, plus précisément sur le canal 2. Les commentateurs seront Xavier Domergue et Benoît Cheyrou et Guillaume Hoarau devrait officier en bord terrain.