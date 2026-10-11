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Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l'Algarve
Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l’Algarve (Photo by João Matos / AFP)

Après son exploit italien, Paul Seixas donnera le coup d'envoi d'OL - Nice

  • par Gwendal Chabas

    • Dimanche prochain, l'OL recevra Nice pour la 7e journée de Ligue 1. Paul Seixas, qui vient de gagner un Monument en Italie, donnera le coup d'envoi fictif.

    Un champion sera acclamé dimanche 18 octobre lors d'OL - Nice (20h45). Avant d'encourager les joueurs de Paulo Fonseca, le public décinois pourra saluer Paul Seixas, enfant du pays qui donnera le coup d'envoi fictif de la rencontre. Samedi, le jeune cycliste de 20 ans a remporté la plus grande course de sa carrière, le Tour de Lombardie. Un des cinq Monuments du vélo, une des courses les plus importantes de la saison. Dans la foulée, le club rhodanien a annoncé que le natif de Lyon serait présent pour le match de clôture de la 7e journée de Ligue 1.

    Seixas peut-il inspirer les joueurs de l'OL face à Nice ?

    Supporter de l'OL, celui qui a vécu à Anse et a porté les couleurs du VC Villefranche-Beaujolais était déjà venu au stade lors du OL - PSG de la saison passée (2-3). Le très prometteur coureur bouclera ainsi son année très faste. En 2026, il compte un succès sur la Flèche wallonne, un podium au chrono des championnats du monde et une victoire sur le Tour du Pays basque. Sans oublier sa quatrième place au Tour de France cet été. À Corentin Tolisso et ses partenaires de se mettre à la hauteur de leur compatriote.

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