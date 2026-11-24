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En fin de semaine, l’équipe de France U16 aura un rassemblement avec deux amicaux au menu. Deux joueurs de l’OL seront de la partie.

Ce n’est pas la joie à l’Académie de l’OL, mais il reste quelques garçons pour faire briller le centre de formation lyonnais. Comme le gardien Gabriel Nil et le milieu de terrain Eden Salai. Tous deux de la génération 2011, ils évoluent avec les U17 de Florent Balmont. Le second était notamment remplaçant le week-end passé lors du nul 1-1 à Troyes. Et en fin de semaine, ils seront à Clairefontaine avec l’équipe de France U16 Avenir.

Cette dernière accueillera 34 des meilleurs éléments de cette catégorie pour un stage de cinq jours qui se tiendra du dimanche 29 novembre au jeudi 3 décembre. Lors de ce rassemblement, les protégés de Lionel Rouxel disputeront deux affiches amicales contre les U17 du Paris FC, le 2 décembre, et le lendemain, face à ceux de Valenciennes (03/12).

Ils devraient manquer le déplacement à Annecy prévu dimanche

Cela veut sûrement dire que les deux Gones devraient manquer à leur club, qui doit remonter au classement, lors du prochain match. Actuellement, les jeunes Rhodaniens occupent la 10e place en championnat. Un rang pas à la hauteur de la réputation de l’institution. Le déplacement au FC Annecy dimanche à 15 heures est l’occasion de s’éloigner de cette zone dangereuse.