Une longue trêve a démarré pour les Lyonnaises. Pas de repos pour les internationales, qui devront disputer des affiches cruciales.
Celles qui sont restées à Lyon vont pouvoir souffler. Pour les autres, le travail continue. Une trêve s’ouvre pour les internationales. Avec des rencontres palpitantes à disputer pour certaines, notamment en vue de la Coupe du monde 2027 au Brésil. Voici leur calendrier.
- Sangaré, Bacha, Swierot, Becho, Katoto et Joseph affronteront le Venezuela le 27 novembre, avant d’accueillir le Maroc, le 5 décembre lors de rencontres amicales.
- Alexane Lambert, Maïssa Fathallah, Emma Motyka, Camille Marmillot et Léa Motyka disputeront les éliminatoires à l’Euro contre la Belgique (28/11), la Croatie (01/12) et l’Islande (04/12).
Des finales pour le Mondial en Europe
Suède
- Elma Nelhage défiera deux fois l’Écosse, sans Caroline Weir, lors de la « finale » qualificative pour le Mondial les 1er et 5 décembre.
Allemagne
- Jule Brand sera opposée à l’Argentine (30/11) et au Pérou (04/12) lors de duel amicaux en Amérique du Sud.
Allemagne U23
- Mala Grohs recevra les États-Unis, le 30 novembre, puis les Bleuettes le 4 décembre.
Pays-Bas
- Damaris Egurrola enchaîne avec les Néerlandaises. Objectif : décrocher son billet pour la Coupe du monde face à la Slovénie les 1er et 5 décembre.
Espagne
- Salma Paralluelo aura droit à deux rencontres amicales contre le Chili (28/12), puis le Venezuela (04/12).
Norvège
- Ingrid Engen et Ada Hegerberg ont une mission : qualifier la Norvège pour le Mondial. Pour ça, il faudra battre le Pays de Galles les 1er et 5 décembre.
Malawi
- Tournoi en Chine pour Tabitha Chawinga et le Malawi. Le finaliste de la dernière CAN retrouvera l’Albanie (28/11), la Thaïlande (01/12) puis la Chine (04/12).
Trois Lyonnaises au championnat Concacaf
Haïti
- Championnat Concacaf au menu pour Melchie Dumornay avec Haïti. Leur ambition ? Décrocher le précieux sésame pour la Coupe du monde, et pourquoi pas les JO 2028. Rendez-vous aux États-Unis, avec un duel capital face au Mexique le 28 novembre.
Canada
- Même chose pour Ashley Lawrence et le Canada. Ils se mesureront au Panama le 29 novembre, avec l’idée de rejoindre les demi-finales.
États-Unis
- Une troisième Lyonnaise sera de la partie. Lily Yohannes poursuit sa route avec les Américaines. Déjà bien ancrée dans le groupe, la milieu de terrain devrait accroître son nombre de capes lors du championnat Concacaf. Première manche le 27 novembre face au Salvador.
Brésil
- Les Brésiliennes, elles, préparent leur compétition planétaire. Pour ça, Tarciane et ses coéquipières, elles ont deux matchs au programme face au Japon les 29 novembre et 5 décembre.
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