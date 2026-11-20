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Toujours sur le flanc depuis sa blessure contractée lors de la dernière trêve internationale, Caroline Weir ne guidera pas l’Écosse pour décrocher son ticket pour la Coupe du monde 2027. Dans le rang d’en face, Elma Juntilla Nelhage a bien été retenue avec la Suède.

Elle se faisait une joie et un point d’honneur de guider son pays. Dans l’entretien qu’elle avait accordé à Olympique-et-Lyonnais il y a quelques semaines, Caroline Weir n’en démordait pas : la double confrontation Écosse – Suède qui allait se tenir en cette fin novembre – début décembre était l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison. Et pour cause, la capitaine et son pays ne sont plus qu’à une marche de la qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Seulement, ce n’est pas sur le terrain que Weir guidera ses coéquipières.

Nelhage bien retenue avec la Suède

Touchée lors du dernier rassemblement, elle n’a toujours pas repris la compétition avec OL Lyonnes et doit donc faire l’impasse sur ces deux matchs capitaux. Un coup dur pour la joueuse et pour l’Écosse qui doit de ce fait faire sans sa star face à la Suède. Dans ce barrage décisif, il y aura toutefois une représentante d’OL Lyonnes puisqu’Elma Juntilla Nelhage rejoindra le groupe suédois. Exclue face à Saint-Malo samedi dernier, la défenseuse continue d’être appelée en A, malgré son faible temps de jeu dans la capitale des Gaules. Avec l’espoir de rejoindre plusieurs de ses coéquipières l’été prochain au Brésil.