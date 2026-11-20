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Promu sur le banc de l’OL depuis le 9 novembre, Carlos Vicens a eu dix jours pour prendre ses marques. Dans un contexte pas facile avec la trêve internationale, l’entraîneur espagnol a multiplié les échanges avec les joueurs et son staff pour tenter de créer quelque chose à Lille.

Il est apparu le teint fringuant et sans cernes sous les yeux. Pourtant depuis dix jours, Carlos Vicens ne ménage pas sa peine. Tranquillement en train de se reposer à Barcelone début novembre, l’Espagnol se remettait de son départ de Braga. Il ne s’imaginait certainement pas reprendre le chemin du travail, à peine deux semaines après avoir perdu le sien. Encore moins du côté de l’OL. Pourquoi ? Parce que personne ne pensait que Paulo Fonseca allait quitter le navire sur un coup de tête.

Toutefois, dans vingt-quatre heures, Vicens fera bien ses débuts sur le banc lyonnais du côté de Lille, ancien bastion de son prédécesseur. Une nomination express et une adaptation express du même coup. À peine dix jours pour préparer un choc de la Ligue 1, le tout avec un effectif des plus restreints pour sa première semaine.

L’ancien staff, une aide essentielle pour Vicens

Le contingent a certes grossi depuis le début de la semaine, mais des joueurs comme Mads Bidstrup, Felix Bacher ou encore Moussa Niakhaté n’auront eu que deux séances pour apprivoiser la nouvelle direction artistique. « On dit toujours qu’arriver pendant une trêve internationale est du pain béni pour s’intégrer, mais dans un club comme l’OL avec autant d’internationaux, ça n’a clairement pas été le cas », nous a soufflé Adrien Tarascon lors d’une entrevue.

Parmi les rescapés du staff précédent, l’entraîneur adjoint en charge du développement individuel a eu un rôle primordial depuis dix jours. Au même titre que Daniel Congré et que tous les « anciens ». Des réunions tous les jours, un classique, mais un peu plus poussé pour connaître toutes les facettes de ce groupe. « On a fait beaucoup de vidéos, mais il y a des choses qu’on ne peut sentir qu’avec le terrain. C’est une découverte mutuelle. »

Tessmann : « Le coach est humain, plaisante et discute beaucoup »

Découverte, c’est bien le mot qui décrit le mieux la période que traverse actuellement l’OL avec Carlos Vicens. Avec un adjoint parlant français dans ses valises, l’Espagnol a un atout pour se fondre plus facilement dans le décor et cela semble réussi pour le moment. « On n’a pas eu beaucoup de temps avec notre nouvel entraîneur, mais jusqu’ici, il s’est bien intégré, il parle avec les joueurs, il est humain aussi, il plaisante et discute avec nous », a détaillé Tanner Tessmann. Les échanges individuels ont été nombreux pendant toute cette semaine en comité restreint. Pour connaître les hommes, mais aussi leur expliquer les nouveaux principes. Pas forcément très différents de ceux de Paulo Fonseca, mais le milieu américain voit quand même « quelques différences. On a beaucoup travaillé tactiquement. »

« On apporte des informations au compte-gouttes »

Verra-t-on déjà la patte Vicens au stade Pierre-Mauroy. Les chances sont maigres, comme le coach espagnol l’a concédé lui-même. « Avec ces retours tardifs, la question c’est vraiment de voir ce qu’on peut apporter au quotidien mais sans apporter de changements totalement radicaux parce qu’on n’a pas le temps d’assimiler tous ces changements. Donc il s’agit pour l’instant de polir des détails, de se rendre compte de ce qui peut être utile à l’équipe. J’essaie de doser au niveau des informations données. »

Pourtant, c’est bien un entraîneur vocal que les suiveurs de l’OL ont pu observer à deux reprises, mais aussi les joueurs. Une façon aussi de faire assimiler les choses plus rapidement. Mais à Lille, l’OL version Carlos Vicens ne devrait pas être si différent de celui de Paulo Fonseca. Pour les changements et une mue totale, cela arrivera au compte-gouttes.