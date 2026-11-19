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Pour la cinquième journée de Ligue des champions, OL Lyonnes se déplace en Angleterre ce jeudi. Il affrontera Arsenal. Leaders de la phase de ligue et toujours invaincues, les joueuses de Jonatan Giráldez tenteront de poursuivre leur parcours européen face à un adversaire qu’elles connaissent bien.

Avant-match

Après leur démonstration face à la Juventus (6-0), les Lyonnaises retrouvent un adversaire d’un tout autre calibre. Avec dix points en quatre journées, elles occupent la première place, devant le Barça. Deux rivaux déjà qualifiés au moins pour les barrages. Arsenal pointe de son côté au quatrième rang avec huit unités. Les Londoniennes restent notamment sur un match nul contre le FC Barcelone, tenant du titre, lors de la précédente journée (1-1).

Cette affiche aura également un parfum de revanche pour les Anglaises. L’année dernière, les Fenottes avaient renversé la double confrontation à Décines (3-1), après avoir perdu lors du match aller (2-1). Cette nouvelle opposition constitue un rendez-vous important dans la course aux premières places de la phase de classement.

À quelle heure se joue Arsenal – OL Lyonnes ?

Le grand duel entre Arsenal et OL Lyonnes se disputera ce jeudi 19 novembre à 21 heures. Les deux équipes s’affronteront dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des champions. La rencontre se jouera en Angleterre, à Meadow Park, à Borehamwood. L’arbitre de la rencontre est Silvia Gasperotti. Elle sera assistée par Almira Spahić, de nationalité suédoise, et Veronica Martinelli, également italienne.

Sur quelle chaîne voir Arsenal – OL Lyonnes ?

Le match entre Arsenal et OL Lyonnes sera diffusé gratuitement sur la chaîne L’Équipe, sur le canal 21 de la TNT. La rencontre sera également disponible sur la plateforme Disney+. Pour les supporters rhodaniens, c’est l’occasion de vivre une partie absolument immanquable.