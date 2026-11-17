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Le corps arbitral pour la rencontre entre Arsenal et OL Lyonnes a été dévoilé. L’UEFA a désigné Silvia Gasperotti pour diriger cette grande affiche européenne.

Pour ce déplacement à Londres, OL Lyonnes connait l’identité complète du corps arbitral qui dirigera les débats face aux joueuses d’Arsenal. L’arbitre italienne sera entourée d’une équipe internationale, composée de plusieurs officielles venues d’Italie, de Suède et de Belgique. Un corps arbitral européen qui fera face à deux équipes qui se retrouvent une nouvelle fois sur la scène internationale, avec des confrontations qui ont souvent marqué l’histoire récente de la Ligue des champions féminine.

Silvia Gasperotti désignée arbitre

L’officielle italienne sera assistée par Almira Spahić, de nationalité suédoise, et Veronica Martinelli, également italienne. Rosario Abisso, Italienne, et Ella De Vries, Belge, officieront à l’assistance vidéo. Elles auront la charge de revisionner les actions litigieuses. Enfin, l’Italienne Maria Marotta complétera le corps arbitral en tant que quatrième arbitre. À Londres, les Lyonnaises devront garder leur sérieux pour accrocher la victoire et faire un pas de plus vers le top 4.

Les Londoniennes n’ont pas perdu un seul match depuis le début de la campagne et ont même accroché les championnes d’Europe en titre, le FC Barcelone, tombeuses d’OL Lyonnes en finale l’an dernier. C’est donc probablement l’adversaire le plus coriace qui se dresse devant les Fenottes dans ce début de saison.