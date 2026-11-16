Moussa Niakhaté (OL) finit sa trêve par une victoire

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Parmi les joueurs qui terminaient leur trêve ce lundi, il y avait Moussa Niakhaté. Le capitaine sénégalais du jour et ses coéquipiers ont décroché les trois points face au Soudan et se rapprochent de la Coupe d’Afrique des nations.

Le Sénégal de Moussa Niakhaté a déjà un grand pied à la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Face au Soudan, ils se sont imposés 4-2 au terme d’un match spectaculaire. Le défenseur lyonnais était titulaire mais aussi capitaine du jour après que Kalidou Koulibaly a été préservé toute la rencontre. Les Lions de la Téranga se sont rendu la tâche facile en début de match, menant rapidement 2-0. Tous les feux étaient au vert mais ils ont réussi à se faire peur et le Soudan est revenu à 2-2. Finalement, les entrants sénégalais Pathé Mboup et Paul Mendy ont fait la différence et ont permis à l’équipe de s’imposer.

Le Sénégal presque qualifié à la CAN

Avec leur victoire, les Sénégalais n’ont plus qu’à attendre le match de mardi entre l’Éthiopie et le Mozambique. Si les Mozambicains parviennent à remporter le match, alors les hommes de Patrick Vieira seront immédiatement qualifiés. Si toutefois ils réalisent une contre-performance, il faudra attendre la prochaine trêve en mars. Le Sénégal n’aura besoin que d’un seul point en deux matchs pour rejoindre la Coupe d’Afrique des nations.