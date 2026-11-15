OL – TKYDG : posez vos questions à Christian Bassila

Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Lundi, votre émission Tant qu’il y aura des Gones reçoit Christian Bassila, ancien joueur de l’OL et directeur de l’académie. Vous pouvez dès à présent lui poser toutes vos questions.

Depuis janvier 2026, Christian Bassila est à la tête de l’académie de l’Olympique lyonnais. Un retour aux sources pour l’ancien milieu de terrain, formé au club et passé par l’équipe professionnelle entre 1996 et 1999. Après une première expérience au sein du centre de formation entre 2015 et 2019, il avait rejoint la Fédération française de football pour prendre la direction de l’Institut national de football à Clairefontaine.

Retour à l’OL pour un grand projet

Désormais revenu à Décines, il a pour but de poursuivre la transformation de la formation rhodanienne et de redonner une nouvelle dynamique à l’académie. C’est un chantier important pour une institution historiquement reconnue pour la qualité de son centre de formation et qui souhaite retrouver une place de premier plan dans ce domaine.

À partir de 19 heures lundi, il sera l’invité de TKYDG. L’échange ne se limitera pas à notre plateau mais aussi à une interaction avec vous, fidèles d’Olympique-et-Lyonnais et de Tant qu’il y aura des Gones. En marge de cette émission, vous pouvez poser vos questions à Christian Bassila dans l’espace dédié aux commentaires en dessous de l’article.

Pour rappel, vous pouvez retrouver cet opus de TKYDG en direct, comme vous en avez l’habitude désormais, à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes YouTube et Twitch.