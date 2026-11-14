Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Trois jours après la victoire contre la Juventus Turin, OL Lyonnes a galéré contre le promu qu’est l’US Saint-Malo. Réduite à dix et pas aidée par l’arbitrage, la formation lyonnaise a dû attendre la deuxième mi-temps pour signer un neuvième succès en Première Ligue (1-0).

Qu’est-ce que l’on retiendra de cette rencontre de la 9e journée de Première Ligue ? Les difficultés lyonnaises à se défaire du piège malouins ? L’arbitrage de Romy Fournier ? Ou tout simplement la neuvième victoire d’OL Lyonnes (1-0) en neuf journées ? Chacun choisira ce qui lui plaira, mais une chose est sûre, le public du GOLTC n’a pas assisté à du grand football ce samedi en début de soirée. Trois jours après le large succès en Ligue des champions face à la Juventus Turin (0-6), OL Lyonnes s’est longtemps heurté à un promu de l’US Saint-Malo, qui n’a pas beaucoup proposé mais qui a été assez compact pour ne pas subir de gros assaut de leader.

Un rouge, trois interventions de la VAR en 45 minutes…

Comme à son habitude, Jonatan Giráldez avait choisi de faire un large turnover, en changeant tout son onze par rapport à celui de mercredi. Ce n’est plus une surprise, mais comme face à Montpellier, les remplaçantes habituelles n’ont pas montré le meilleur des visages lyonnais. Beaucoup de hors-jeu qui ont notamment empêché l’ouverture du score de Benyahia (17e), peu de situations face à une équipe qui a défendu à dix et une exclusion à la 24e qui a fait couler beaucoup d’encre.

Alignée pour la première fois depuis le 3 octobre, Elma Juntilla Nelhage a vu rouge en posant ses crampons sur un genou adverse. L’infériorité numérique n’a pas changé grand-chose, OL Lyonnes ayant encore et toujours la possession, mais la plus grosse occasion fut bien pour l’USSM. Sur une erreur de relance de Tarciane, Abigail Charpentier a bien cru jouer un mauvais tour à son club formateur mais a buté sur Endler (41e).

Hegerberg a sauvé les meubles

Dans ce match devenu sous tension à cause de l’arbitrage, le penalty sifflé sur Hegerberg mais annulé par la VAR n’a pas calmé le public du GOLTC, très remonté. Jonatan Giráldez devait certainement l’être aussi au moment de rentrer aux vestiaires, car il a effectué trois changements dès le retour de la pause (Brand, Becho, Bacha). Est-ce que cela a tout changé ? Pas vraiment, mais le danger a été un peu plus présent sur le but de Marques à l’image de cette volée de Shrader (54e).

Finalement, le salut est venu d’Adam Hegerberg à l’heure de jeu. Après avoir vu sa tête repoussée par la gardienne sur la barre, la Norvégienne a mis la pression sur Umeugochukwu, le ballon rebondissant sur son pied pour finir au fond. Un soulagement dans le froid décinois même si la Ballon d’Or 2018 aurait pu tuer le suspense à la 75 minute sur une belle offrande de Paralluelo, qui a elle même manqué le cadre deux minutes plus tard. Avant de se rendre à Londres pour affronter Arsenal, OL Lyonnes assure le minimum en Première Ligue mais poursuit son sans-faute.