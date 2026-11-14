L’OL s’associe au Lumignons du Cœur pour la Fête des Lumières

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À l’occasion de la Fête des Lumières 2026, l’Olympique lyonnais s’engage aux côtés des Lumignons du Cœur. La solidarité sera au cœur du match face à Monaco, prévu le 29 novembre. Plusieurs initiatives seront destinées à soutenir l’association Vivre aux éclats.

À l’occasion de l’affiche entre l’OL et l’AS Monaco, le club entend profiter de cette rencontre de Ligue 1 pour mettre en lumière une opération solidaire bien connue des Lyonnais. Depuis 2005, les Lumignons du Cœur permettent de soutenir une association à travers la vente de lumignons à 2 euros. Pour cette édition 2026, les fonds récoltés contribueront aux actions de Vivre aux éclats. Cette association mobilise des artistes-clown dans les établissements de soins auprès d’enfants et d’adultes en situation d’handicap.

Pleins d’actions de prévues par l’OL

Pour associer ses supporters à cette initiative, le club propose une offre spéciale. À l’occasion de la réception de l’AS Monaco, un nombre limité de places est disponible. 2 euros seront reversés à l’association grâce à chaque billet vendu sur cette offre. De plus, un flocage spécial, inspiré de la Fête des Lumières, est proposé sur le maillot du club. Les supporters peuvent désormais le précommander du mardi 10 au dimanche 15 novembre, exclusivement sur la boutique officielle en ligne. Chaque achat donnera droit à un lumignon offert.

Le Parc OL aux couleurs de la Fête des Lumières

Enfin, la réception de Monaco marquera le lancement des festivités de la Fête des Lumières au Parc OL. Des produits dérivés spécialement imaginés pour l’occasion seront proposés aux supporters, tandis que plusieurs animations thématiques viendront accompagner la soirée.