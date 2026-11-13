OL Académie : le programme du week-end

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Quatre rencontres attendent les équipes de l’académie de l’OL ce week-end des 14 et 15 novembre. Les U17 et les U19 masculins enchaînent tout comme les deux formations féminines.

Après un week-end dernier contrasté et traumatisant pour les U17, les jeunes Lyonnais auront plusieurs occasions de se relancer. Les U17 restent sur une défaite à Grenoble (1-0), tandis que les U19 ont partagé les points avec Dijon (3-3). Du côté des Fenottes, la dynamique est plus positive. La réserve féminine vient de s’imposer contre Clermont (2-0), alors que les U19 ont largement dominé Fleury (5-1). Les deux équipes sont en tête de leur championnat respectif.

Les U17 reçoivent Chambéry

Après leur revers à Grenoble (1-0), les joueurs de Florent Balmont retrouveront la maison ce dimanche. Ce qui, au vu des événements survenus là-bas, ne pourra être que positif. Ils accueilleront Chambéry à 14h30 pour la onzième journée du championnat. L’objectif sera de renouer avec la victoire devant leur public. Il reste à savoir dans quel état psychologique ils se trouvent après les terribles incidents vécus en Isère.

Les U19 en déplacement à Nancy

Suite à leur match nul spectaculaire face à Dijon (3-3), les U19 de Karim Bounouara auront un déplacement au programme. Ils se rendront à Nancy dimanche matin. Le coup d’envoi de cette onzième journée du championnat est prévu à 11 heures.

Les jeunes Fenottes veulent poursuivre leur série

Chez les féminines, tous les feux sont au vert. Les U19 d’OL Lyonnes recevront Reims dimanche à 13 heures. Toujours invaincues en championnat, les joueuses de Mathis Duranty-Soubiran tenteront de poursuivre leur belle série après leur succès face à Fleury (5-1).

De son côté, la réserve se déplacera à Montpellier. Après leur victoire contre Clermont, les Rhodaniennes voudront enchaîner pour rester leaders du classement de D3. La rencontre est programmée dimanche 15 novembre à 14h30.

Le programme de l’Académie ce week-end

OL U17 – Chambéry : dimanche 15 novembre à 14 h 30 (championnat national U17)

Nancy – OL U19 : dimanche 15 novembre à 11 h 00 (championnat national U19)

OL Lyonnes U19 – Reims : dimanche 15 novembre à 13 h 00 (championnat U19 féminin)

Montpellier 2 – OL Lyonnes 2 : dimanche 15 novembre à 14 h 30 (Division 3 féminine)