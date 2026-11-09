Ajouter Olympique & Lyonnais à vos sources préférées

Dimanche, les U17 de l’OL se rendaient à Grenoble pour affronter ceux du GF38 à l’occasion de la 10e journée du championnat. Battus sur le terrain, les Lyonnais ont surtout connu une mésaventure au coup de sifflet final, à la suite d’un attroupement avec de jeunes individus originaires de la ville iséroise. L’un des joueurs lyonnais a d’ailleurs reçu des coups et des menaces de mort.

C’est encore une fois une image dont le football ne sortira pas grandi. Pourtant, sur le terrain, tout s’est plutôt bien passé entre les U17 de Grenoble et ceux de l’OL, dimanche. À l’occasion de la 10e journée du championnat national, les joueurs de Florent Balmont se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Néanmoins, ce résultat est bien secondaire ce lundi par rapport aux événements qui ont découlé du coup de sifflet final.

Après avoir contenu ses nerfs pendant toute la rencontre face aux insultes venues de l’autre côté de la main courante du stade Roger-Garcin, un joueur rhodanien a demandé des comptes aux jeunes individus. Ce fut le début d’un attroupement général durant lequel le U17 de l’OL a été touché plusieurs fois à la tête, comme mentionné par Le Progrès et confirmé par Olympique-et-Lyonnais.

L’OL a apporté son soutien au staff et aux joueurs

Les scènes de chaos qui ont suivi, avec notamment des menaces de mort, ont particulièrement touché Florent Balmont, son staff et l’ensemble de ses joueurs, rapidement mis à l’abri dans leur vestiaire. Le GF38 a rapidement condamné les agissements des agresseurs, assurant que « les individus n’ayant aucun lien avec le club sont à l’origine des incidents et le club se réserve le droit de déposer une plainte pénale afin que toute la lumière soit faite sur ces agissements. » Du côté de l’OL, pas de communication publique, mais selon les informations récoltées par Olympique-et-Lyonnais, le club a déjà fait part de sa solidarité avec le staff et les joueurs et les accompagnera psychologiquement, et plus.

Avec Razik Brikh.