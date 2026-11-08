Mathys de Carvalho (ex-OL) oublié depuis son départ à Al-Diriyah

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Parti de l’OL début septembre pour rejoindre Al-Diriyah, en Arabie saoudite, Mathys De Carvalho connaît des débuts particulièrement discrets dans sa nouvelle aventure. Près de deux mois après son transfert, le milieu de terrain n’a toujours pas disputé la moindre minute avec son nouveau club.

Après seize années passées à l’OL, Mathys De Carvalho a donné une nouvelle orientation à sa carrière. À 21 ans, le milieu de terrain a quitté son club formateur pour rejoindre Al-Diriyah, promu en première division saoudienne. C’est une opération qui a rapporté 1,1 million d’euros à l’Olympique lyonnais, assortie d’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value lors d’un futur transfert. Le jeune joueur avait pourtant réussi à se faire une place dans la rotation de Paulo Fonseca. Depuis ses débuts professionnels, il avait disputé 22 rencontres avec l’équipe première, toutes compétitions confondues. Mais depuis son départ, il s’est fait très discret.

Pas une feuille de match depuis son arrivée

Le constat est assez frappant. Depuis son transfert dans cette formation assez ambitieuse, il n’a toujours pas été inscrit sur une feuille de match. Les statistiques recensent sept journées de Saudi Pro League disputées par son équipe depuis son arrivée, sans aucune apparition de l’ancien Rhodanien. C’est un début d’aventure compliqué pour celui qui espérait sans doute trouver un nouvel élan.

Pourtant, il peut compter sur l’expérience de plusieurs grands joueurs connus du championnat français, comme Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot ou encore Gaëtan Laborde. Il devra encore attendre pour lancer véritablement son aventure saoudienne, la prochaine rencontre étant prévue après la trêve fin novembre. Aura-t-il sa chance à ce moment là ?