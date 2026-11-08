OL : les Lyonnais veulent briser leur série à Brest

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L’OL retrouve le stade Francis-Le Blé ce dimanche 8 novembre (17h15), à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Un déplacement qui ne réussit plus aux Rhodaniens : leur dernière victoire sur la pelouse brestoise remonte au 28 décembre 2022.

Pour retrouver trace du dernier succès lyonnais dans le Finistère, il faut remonter à près de quatre ans. À l’époque, les hommes de Laurent Blanc avaient réalisé une belle opération en s’imposant 4-2. Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette et Tetê avaient trouvé le chemin des filets dans une rencontre particulièrement animée. Malgré deux buts encaissés, l’OL était reparti avec les trois points, pour la dernière fois.

Trois déplacements infructueux

Depuis cette confrontation, les Rhodaniens ont eu trois nouvelles occasions de gagner au stade Francis-Le Blé, sans jamais y parvenir. Le premier revers est intervenu le 23 septembre 2023 lors du premier match sur le banc de Fabio Grosso. Avec ses joueurs, l’Italien s’était alors incliné sur la plus petite des marges (1-0), concédant une nouvelle défaite en championnat. La saison suivante, l’OL est resté sur la même lignée. Le 11 janvier 2025, il a été défait 2-1. Quant au dernier déplacement en date, le 2 novembre 2025, il s’était conclu par un score nul et vierge (0-0), qui s’était avéré être un bon point après l’expulsion précoce d’Hans Hateboer.

Une série à stopper pour l’OL

Ce dimanche, l’OL aura donc l’occasion de mettre fin à cette mauvaise série. Si les voyages en Bretagne sont devenus compliqués sur la période récente, le bilan général reste toutefois favorable aux Lyonnais. Sur les dix dernières confrontations entre les deux équipes, toutes compétitions confondues, les Rhodaniens comptent quatre victoires, contre trois pour Brest et trois matchs nuls.

Le souci concerne donc davantage les rendez-vous en terre brestoise que l’historique global de cette affiche. À eux désormais d’inverser la tendance ce dimanche 8 novembre à 17h15 pour rester dans le bon wagon et aborder la trêve internationale l’esprit tranquille.