Jérémy Stinat aux commandes de Brest - OL

Lors de la 10e journée de Ligue 1, l'OL se rendra à Brest dimanche à 17h15. C'est l'arbitre Jérémy Stinat qui dirigera cette rencontre.

Pas évident sur le papier, le déplacement à Brest sera particulier pour l'OL. A priori, cet ultime match avant la trêve prévu dimanche à 17h15 sera le dernier avant l'arrivée du nouvel entraîneur. En attendant, c'est Jorge Maciel qui sera sur le banc pour diriger les Rhodaniens lors de cette 10e journée de Ligue 1. Et on le sait, le stade Francis-Le Blé est un traquenard que l'on repère à des kilomètres. Mais les coéquipiers de Dominik Greif ont repris leur marche en avant ce week-end en battant Angers (2-0), de quoi se hisser sur le podium.

Déjà arbitre de Lens - OL début octobre

C'est avec ce statut de troisièmes, et pourquoi pas l'envie de voir plus haut, qu'ils se rendront en Bretagne. Au siflet de cette rencontre, nous aurons l'expérimenté Jérémy Stinat (47 ans). L'arbitre a déjà dirigé onze fois l'Olympique lyonnais dans sa carrière. Très récemment d'ailleurs, lors du voyage à Lens (2-1), il était là pour faire respecter les lois du jeu. Il avait notamment exclu Matthieu Udol. Mais son arbitrage n'avait pas totalement satisfait les dirigeants, notamment en raison de la blessure de Loïs Openda et des interventions jugées trop dures des Lensois.

Durant l'affiche dominicale, ses adjoints sur la touche seront Christophe Mousset et Bastien Courbet. Pour la vidéo, on retrouvera Cyril Gringore et Hamid Guenaoui. Quant aux périodes additionnelles et aux changements, ils seront annoncés par Thomas Vincent, le quatrième officiel du jour.