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Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sans Fonseca, l'OL va peut-être y perdre sportivement mais y gagner économiquement

  • par David Hernandez
  • 13 Commentaires

    • Face au désir de Paulo Fonseca de rejoindre le Sporting Portugal, l'OL n'a pas eu d'autre choix que de s'incliner. Si sportivement, perdre l'entraîneur portugais est un gros risque, financièrement le club lyonnais va faire des économies.

    On sait ce qu'on perd, jamais ce qu'on gagne. C'est un peu comme ça que l'on pourrait qualifier la situation de l'OLactuellement. Bien malgré elle, la direction lyonnaise a dû se résoudre à perdre Paulo Fonseca après seulement trois mois de compétition. Pourquoi ? Parce que l'appel du pays et surtout du club de cœur du Portugais ont pesé lourd dans la balance. Certains diront que le technicien n'aurait plus vraiment eu la tête à Lyon, la possibilité d'entraîner le Sporting Portugal étant si grande. Un choix qui peut s'entendre, notamment parce que le troisième du championnat portugais est engagé en Ligue des champions. Mais forcément, voir l'OL être obligé de se séparer de son coach alors que la formation rhodanienne pointe à la troisième place de la Ligue 1 a de quoi poser des questions sportivement...

    Un salaire divisé par deux pour le futur entraîneur ?

    Mais économiquement, le club va logiquement faire des économies. Avec un coach qui touchait environ 400 000€ par mois, la note était salée. D'autant plus que les finances sont scrutées par la DNCG. L'OL va donc faire l'économie d'un gros salaire et ne visera logiquement pas un entraîneur aux mêmes émoluments. Comme pour les joueurs, le salaire offert devrait être divisé par deux, ce qui donnera sûrement le sourire au gendarme financier du football français. À côté de ça, le démarchage du Sporting Portugal pour un entraîneur encore sous contrat devrait rapporter un petit chèque (3M€ d'après L'Equipe) pour racheter les huit mois restants sur le bail de Paulo Fonseca. 

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    13 commentaires
    1. Avatar
      mmc danseur sur crampon - lun 2 Nov 26 à 16 h 21

      si on ajoute les charges payées par l employeur sur 6 mois et le "transfert" + le staff, le.club économise 10m€

      il faudra payer un nouveau staff, mais cela fait une économie bienvenue ET une baisse de la MS contingentée par la DNCG !

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    2. RBV
      RBV - lun 2 Nov 26 à 16 h 30

      Avec 200k/mois on va quand même réussir à trouver un bon entraineur qui peut nous placer top 5 de Ligue 1 non ?
      Et par pitié, pas des idées "à la marseillaise" type Thiago Motta...

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      1. Juni38
        Juni38 - lun 2 Nov 26 à 16 h 31

        normalement oui , là c'est MLJ et Gerlinger qui choisissent le coach ; et auparavant avec les joueurs , on ne peut pas dire qu'ils se soient beaucoup trompé .
        J'ai confiance en eux .

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    3. Avatar
      Outlander - lun 2 Nov 26 à 16 h 35

      On va peut etre passer la dncg grace a cette opération, mais on va aussi peut etre aussi perdre la 3éme ou 4éme place synonyme de LDC. Le temps que la greffe prenne, ça peut prendre des mois...

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    4. Avatar
      GoNL - lun 2 Nov 26 à 16 h 40

      Je ne comprends pas que le club laisse Fonseca ou Tolisso communiquer tout seuls sur cette affaire.

      Quand Sage a commencé à parler avec Crystal Palace, Lens a été très clair: « on veut que le coach reste mais on sait qu’il a une cote et qu’on ne pourra pas s’aligner contre un club de PL, et on veut être compensé financièrement. » C’était clair et ça permettait de rationaliser la question, plutôt que de se demander si Sage était un traitre ou victime d’un enlèvement, etc…

      Là c’est silence, ce qui permet à n’importe qui de dire n’importe quoi à peu près toute la journée. Tout a l’air de se passer sans heurts donc le club perd l’occasion de calmer les esprits. Je suis curieux maintenant de savoir quel lapin ils vont sortir de leur chapeau

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      1. Juni38
        Juni38 - lun 2 Nov 26 à 16 h 42

        Tout a fait , et ce silence complet de la direction me parait surréaliste .
        Un truc pareil ne serait jamais arrivé du temps d'Aulas , il faut lui reconnaitre ceci .
        Un minimum de communication serait la moindre des choses , dans un tel épisode de la vie du club .

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        1. Avatar
          Outlander - lun 2 Nov 26 à 16 h 49

          Les conferences de presse sont trés rare avec Gerlinger, MLJ voir Kang. Là en l'occurrence ils vont être obligés de sortir du bois, de s'expliquer et de justifier leurs choix.

    5. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 2 Nov 26 à 16 h 41

      Je reste fidèle à ma façon de penser « les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient indispensables » …Nous avons Martial qui a bien tenu son rôle d’intérimaire à plusieurs reprises. Il sera capable d’assurer la transition. Une victoire contre Brest sera la bienvenue. Ensuite, effectivement faisons confiance à notre direction qui choisira un bon remplaçant à Fonseca.

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      1. Avatar
        Outlander - lun 2 Nov 26 à 16 h 47

        Tu veux dire Maciel ? Qui va probablement le suivre à Lisbonne.
        Martial lui on l'avait vendu 5 patates aux défiscalisés du rocher...

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        1. gerland55
          gerland55 - lun 2 Nov 26 à 17 h 14

          Outlander👍
          " les défiscalisés du rocher"
          Celle -là pour mentioner la Principauté il fallait la faire.
          J'adore ce site quand il y a de l'humour et du style dans les commentaires.

    6. Bioman
      Bioman - lun 2 Nov 26 à 16 h 45

      Je trouve que c'est une vision assez court-termiste !

      Évidemment on me dira que Paulo a raté la qualif et directement et indirectement à la LDC, qu'il a raté un certain nombre de match important, mais économiser quasi 3 M. de salaire du gars qui te met 4 ème la saison dernière, avec un début de saison pas trop dégueu. et des joueurs qui semblent en accord avec le coach, pouvant viser la qualif directe en LDC et donc son pactole...
      John nous a foutu dans une merde encore plus grande ce que l'on pouvait imaginer...Si on est obligé de faire 1.5 M. d'économie avec l'arrivé d'un nouveau coach, ça va plus que mal....D'ailleurs je ne suis pas certain que le Sporting s'assoira sur la PV de Moreira...

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      1. Avatar
        gOLdorak - lun 2 Nov 26 à 17 h 17

        Ce n'est pas l'OL qui a décidé de faire des économies, c'est Fonseca qui a décidé de se barrer, nuance.

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    7. Avatar
      lam69100 - lun 2 Nov 26 à 17 h 03

      Christophe Pelissier (ex entraineur d'Auxerre) est libre et ne doit pas coûter cher, en attendant de trouver mieux.....

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