Face au désir de Paulo Fonseca de rejoindre le Sporting Portugal, l'OL n'a pas eu d'autre choix que de s'incliner. Si sportivement, perdre l'entraîneur portugais est un gros risque, financièrement le club lyonnais va faire des économies.

On sait ce qu'on perd, jamais ce qu'on gagne. C'est un peu comme ça que l'on pourrait qualifier la situation de l'OLactuellement. Bien malgré elle, la direction lyonnaise a dû se résoudre à perdre Paulo Fonseca après seulement trois mois de compétition. Pourquoi ? Parce que l'appel du pays et surtout du club de cœur du Portugais ont pesé lourd dans la balance. Certains diront que le technicien n'aurait plus vraiment eu la tête à Lyon, la possibilité d'entraîner le Sporting Portugal étant si grande. Un choix qui peut s'entendre, notamment parce que le troisième du championnat portugais est engagé en Ligue des champions. Mais forcément, voir l'OL être obligé de se séparer de son coach alors que la formation rhodanienne pointe à la troisième place de la Ligue 1 a de quoi poser des questions sportivement...

Un salaire divisé par deux pour le futur entraîneur ?

Mais économiquement, le club va logiquement faire des économies. Avec un coach qui touchait environ 400 000€ par mois, la note était salée. D'autant plus que les finances sont scrutées par la DNCG. L'OL va donc faire l'économie d'un gros salaire et ne visera logiquement pas un entraîneur aux mêmes émoluments. Comme pour les joueurs, le salaire offert devrait être divisé par deux, ce qui donnera sûrement le sourire au gendarme financier du football français. À côté de ça, le démarchage du Sporting Portugal pour un entraîneur encore sous contrat devrait rapporter un petit chèque (3M€ d'après L'Equipe) pour racheter les huit mois restants sur le bail de Paulo Fonseca.