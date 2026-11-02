Entre l'OL et Fonseca, une soirée qui avait tout d'un adieu

Dimanche soir, Paulo Fonseca a évoqué la possibilité d'un dernier match au Parc OL face à Angers (2-0-. Plus qu'une possibilité, toutes les parties s'étaient faites une raison avant même le match et malgré les déclarations d'après-match.

Dimanche, il y avait bien un match qui se jouait sur la pelouse du Parc OL. Pourtant, ce lundi, la prestation des coéquipiers de Corentin Tolisso passera au second plan. Elle l'était déjà dès le coup de sifflet final puisque plus rien ne pouvait laisser place au doute. Face à Angers (2-0), Paulo Fonseca a connu sa dernière à Décines, mais aussi avec le club lyonnais. Pourtant, tout a été fait pour ne pas rendre évident ce qui semblait l'être depuis la 86e minute et ce deuxième but face au SCO.

En voyant tout le onze lyonnais se diriger vers le banc et tomber dans les bras de l'entraîneur principal, les 40 000 spectateurs avaient bien compris ce qu'il se passait en coulisses. Pourtant, joueurs comme coach ont tenté de noyer le poisson au coup de sifflet final. "Je lis ce qui s'écrit dans la presse, confirmait Corentin Tolisso quelques minutes plus tard en zone mixte. S'il est amené à partir, c'était pour lui dire merci. C'était aussi pour lui dire que j'avais envie qu'il reste, de continuer à travailler avec lui, parce que c'est vraiment un coach extraordinaire."

Des larmes et des non-dits

Le capitaine devra se faire une raison. S'il verra bien Paulo Fonseca ce lundi matin au centre d'entrainement de Décines, le technicien portugais ne fera pas de vieux os au GOLTC, comme il l'a annoncé à son vestiaire dimanche, une fois toutes les demandes médiatiques remplies. Un dernier au revoir avant de mettre le cap vers Lisbonne où l'attend un contrat avec le Sporting Portugal. Passer du troisième de Ligue 1 au troisième du championnat portugais en plein milieu d'une saison interroge et l'image de Fonseca va sûrement en prendre un coup auprès des supporters dans la capitale des Gaules.

Mais, il a cette possibilité de jouer la Ligue des champions avec son club de coeur, tandis que l'OL se délestera d'un imposant salaire, le plus gros de tout le vestiaire. Sportivement, malgré les réticences autour du coach, on peut s'interroger, mais économiquement, le club fera des économies. D'ailleurs, dimanche en amont de la rencontre, un dirigeant rhodanien avait usé de l'humour sur la préparation du match loin d'être la meilleure avec toutes ces rumeurs qui n'en étaient finalement pas. "Qu'est-ce qui est simple à l'Olympique lyonnais ?". Pas la tâche de trouver un successeur à Paulo Fonseca après seulement trois mois de compétition...

Des tapes amicales après le match loin d'être anodines

Quoi qu'il en soit, dimanche, malgré le jeu de dupes joué par les protagonistes, il y avait bien de l'émotion au Parc OL. Celle visible de Paulo Fonseca, mais les marques d'affection à peine cachées de son staff et des dirigeants au coup de sifflet final avec des accolades que l'on ne voyait pas sur les autres rencontres. Après avoir sauté de joie sur l'ouverture du score d'Ernest Nuamah comme si l'OL venait de s'offrir le scalp d'un géant européen, ses yeux bien rougis au moment du deuxième but de Tolisso voulaient en dire beaucoup.

Ce n'était pas seulement "l'émotion pour un groupe que j'apprécie", c'était surtout un façon de se dire au revoir. La dernière fois que le groupe lyonnais avait fait pareille célébration remontait à mars 2025 à Bucarest quand l'entraîneur portugais venait d'apprendre qu'il serait suspendu pour neuf mois. L'OL lui avait montré tout son soutien et on aurait pu penser que ce lien compterait jusqu'à la fin. Mais, dans le foot d'aujourd'hui, le romantisme n'a plus vraiment sa place.