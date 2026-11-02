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Paulo Fonseca célébrant ensemble lors d'OL - Angers
Paulo Fonseca célébrant ensemble lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Entre l'OL et Fonseca, une soirée qui avait tout d'un adieu

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Dimanche soir, Paulo Fonseca a évoqué la possibilité d'un dernier match au Parc OL face à Angers (2-0-. Plus qu'une possibilité, toutes les parties s'étaient faites une raison avant même le match et malgré les déclarations d'après-match.

    Dimanche, il y avait bien un match qui se jouait sur la pelouse du Parc OL. Pourtant, ce lundi, la prestation des coéquipiers de Corentin Tolisso passera au second plan. Elle l'était déjà dès le coup de sifflet final puisque plus rien ne pouvait laisser place au doute. Face à Angers (2-0), Paulo Fonseca a connu sa dernière à Décines, mais aussi avec le club lyonnais. Pourtant, tout a été fait pour ne pas rendre évident ce qui semblait l'être depuis la 86e minute et ce deuxième but face au SCO.

    En voyant tout le onze lyonnais se diriger vers le banc et tomber dans les bras de l'entraîneur principal, les 40 000 spectateurs avaient bien compris ce qu'il se passait en coulisses. Pourtant, joueurs comme coach ont tenté de noyer le poisson au coup de sifflet final. "Je lis ce qui s'écrit dans la presse, confirmait Corentin Tolisso quelques minutes plus tard en zone mixte. S'il est amené à partir, c'était pour lui dire merci. C'était aussi pour lui dire que j'avais envie qu'il reste, de continuer à travailler avec lui, parce que c'est vraiment un coach extraordinaire."

    Des larmes et des non-dits

    Le capitaine devra se faire une raison. S'il verra bien Paulo Fonseca ce lundi matin au centre d'entrainement de Décines, le technicien portugais ne fera pas de vieux os au GOLTC, comme il l'a annoncé à son vestiaire dimanche, une fois toutes les demandes médiatiques remplies. Un dernier au revoir avant de mettre le cap vers Lisbonne où l'attend un contrat avec le Sporting Portugal. Passer du troisième de Ligue 1 au troisième du championnat portugais en plein milieu d'une saison interroge et l'image de Fonseca va sûrement en prendre un coup auprès des supporters dans la capitale des Gaules.

    Mais, il a cette possibilité de jouer la Ligue des champions avec son club de coeur, tandis que l'OL se délestera d'un imposant salaire, le plus gros de tout le vestiaire. Sportivement, malgré les réticences autour du coach, on peut s'interroger, mais économiquement, le club fera des économies. D'ailleurs, dimanche en amont de la rencontre, un dirigeant rhodanien avait usé de l'humour sur la préparation du match loin d'être la meilleure avec toutes ces rumeurs qui n'en étaient finalement pas. "Qu'est-ce qui est simple à l'Olympique lyonnais ?". Pas la tâche de trouver un successeur à Paulo Fonseca après seulement trois mois de compétition...

    Des tapes amicales après le match loin d'être anodines

    Quoi qu'il en soit, dimanche, malgré le jeu de dupes joué par les protagonistes, il y avait bien de l'émotion au Parc OL. Celle visible de Paulo Fonseca, mais les marques d'affection à peine cachées de son staff et des dirigeants au coup de sifflet final avec des accolades que l'on ne voyait pas sur les autres rencontres. Après avoir sauté de joie sur l'ouverture du score d'Ernest Nuamah comme si l'OL venait de s'offrir le scalp d'un géant européen, ses yeux bien rougis au moment du deuxième but de Tolisso voulaient en dire beaucoup.

    Ce n'était pas seulement "l'émotion pour un groupe que j'apprécie", c'était surtout un façon de se dire au revoir. La dernière fois que le groupe lyonnais avait fait pareille célébration remontait à mars 2025 à Bucarest quand l'entraîneur portugais venait d'apprendre qu'il serait suspendu pour neuf mois. L'OL lui avait montré tout son soutien et on aurait pu penser que ce lien compterait jusqu'à la fin. Mais, dans le foot d'aujourd'hui, le romantisme n'a plus vraiment sa place.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - lun 2 Nov 26 à 8 h 15

      Abonné hier soir au Groupama j'ai bien vu Fonseca a la fin du match aller prendre dans ses bras un à un ses joueurs sur la pelouse.
      J'ai dit à mon pote : " il dit au revoir, c'est fini..."

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    2. Avatar
      kazo le rouge - lun 2 Nov 26 à 8 h 45

      je vais imite, spor une émission de rmc et faire les 3 points sur le départ de FONSECA/

      1ER POINT JURIDUEMENT la seule rupture possible d un CDD c'est soit la faute grave (c est pas le cas) soit l accord amiable...ce qui veut dire que les 2 parties OL et FONSECA sont d'accord pour arrêter en cours leur relation.
      c est permis par la loi on se pose la question pourquoi??

      2EME POINT ECONOMIQUEMENT pourquoi l OL et FONSECA sont d'accord pour arrêter ...arrivée d'un tiers LE SPORTING qui va certainement donner à L OL des contreparties...sinon quel intérêt à arrêter FONSECA??? L OL pouvait dire non.
      Cela en dit beaucoup sur l état économique de l OL et du foot français...un gros club du portugal vient piller un gros club français en pleine saison...alors que l OL est plutôt satisfaisant avec FONSECA ( je vais énerver TONGA°
      Le fric il n y que ça...qui compte qui décide .....capitalisme d abord c 'est foot

      3ème point SPORTIVEMENT alors là c 'est la grosse inconnue,quand on vire un entraineur le club attend le fameux "choc psycho" mais là il va donner quoi le choc PSYCHO....le seul truc c 'est les mêmes joueurs mais l'esprit d'équipe, le collectif créé par FONSECA il devient quoi??
      évidemment les commentateurs du foot crient s exclament faux culs ils savent tous comment ça fonctionne et ils sont plutôt d'accord
      les supporters il y a ceux qui trouvaient FONSECA nuls....mais ils gueulent quand même et en profitent pour en mettre plein la gueule a FONSECA SEUL COUPABLE!!! et l OL,??? et les règlements du foot pourri???
      Les autres (dont moi) plut^t satisfaits de ce que FONSECA a réussi avec les moyens limités à se disposition...ils gueulent aussi ou ils sont écoeurés.. MAIS A QUOI BON C EST LE CAPITALISME!! c est comme ça ferme ta gueule et paye .........c 'est le fardeau du supporter toujours couillon quelque part

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    3. s.k
      s.k - lun 2 Nov 26 à 8 h 55

      je vois certains critiquer Fonseca finir 4eme c'est vraiment impressionant on peut lui reprocher ce que l'on veut mais finir 4eme avec cet effectif qui est certainement le plus faible de ces 20 dernieres années chapeau l'artiste
      tout n'etait pas parfait mais il a fait le job

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      1. Juni38
        Juni38 - lun 2 Nov 26 à 9 h 10

        le plus faible depuis 20 ans ?
        Avec des Endrick , Moreira , Tolisso à son meilleur niveau de sa carrière , Niakhaté , Greif , Tyler Morton etc ??

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    4. Juni38
      Juni38 - lun 2 Nov 26 à 9 h 14

      Du coup le groupe va être en autogestion pour jouer jeudi en coupe d'europe ?

      Signaler

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