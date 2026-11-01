OL Académie : la réserve se relance à Dijon

Après avoir perdu il y a deux semaines contre la réserve de Dijon, l'OL s'est rattrapé face à son voisin dijonnais de l'ASPTT. Une victoire 3-0 qui permet à la réserve lyonnaise de remonter sur le podium.

La première défaite de la saison avait laissé quelques regrets à Gueïda Fofana il y a deux semaines. Face à la réserve de Dijon, celle de l'OL avait chuté pour la première fois en National 2, la faute à un certain manque de réalisme. Alors, après une coupure d'une semaine liée à la Coupe de France, les Lyonnais espéraient bien repartir du bon pied face à l'ASPTT Dijon, classé tout en bas du classement. En Côte-d'Or, il n'y a pas eu de mauvaise surprise avec un tranquille succès 3-0, grâce à des réalisations de Tiago Gonçalves, Adil Hamdani et un csc bourguignon. Pourtant, au coup d'envoi, Fofana avait un groupe quelque peu décimé.

La réserve sur le podium

Steeve Kango est dans un protocole commotion depuis sa sortie avec les pros à Hoffenheim, tandis que Rémi Himbert a dû déclarer forfait dans le groupe de Paulo Fonseca ce qui a poussé le Portugais à faire appel à Alejandro Gomes Rodriguez. Même situation avec Cluver Sambi Mbungu qui connaît une première convocation avec le groupe professionnel. Néanmoins, en ouvrant le score à 27e minute, l'OL a validé sa domination pour rentrer devant aux vestiaires. Mais, dans une saison toujours aussi particulière avec autant de jeunes joueurs sous la main, Fofana sait qu'un avantage d'un but n'est pas forcément suffisant. Alors quand Hamdani est venu faire le break à l'heure de jeu, la réserve de l'OL a respiré un peu mieux. L'ASPTT Dijon en infériorité numérique sur les dix dernières minutes, les Lyonnais n'ont pas tremblé, corsant un peu plus l'addition en poussant leur adversaire à la faute (0-3, 85e).