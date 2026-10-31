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Les joueurs de l'OL sur un corner d'Angers
Les joueurs de l’OL sur un corner d’Angers (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

OL - Angers : les Angévins plus à l'aise à l'extérieur ?

  • par Enzo Catolino

    • Avant de recevoir Angers ce dimanche 1er novembre à 17 h 15, l'Olympique lyonnais devra se méfier d'une équipe angevine plutôt en réussite à l'extérieur, puisqu'elle a obtenu la moitié de ses points en déplacement, le tout en trois matchs.

    Après huit journées de championnat, Angers compte huit points au classement. Les hommes de Stéphane Gilli ont réussi à en prendre quatre loin de leurs bases. Quand ils n'ont pris que quatre unités en cinq matchs à Raymond-Kopa, les coéquipiers d'Anthony Lopes en ont pris autant à l'extérieur en seulement trois déplacement. De quoi avoir des ambitions au Parc OL ce dimanche ?

    Une victoire et un nul en déplacement

    Angers a débuté ses déplacements en championnat par une victoire sur la pelouse de l'AJ Auxerre (3-1), le 29 août dernier. Les Angevins ont ensuite partagé les points avec Le Havre (0-0), le 12 septembre. Deux rencontres qui leur ont permis de récolter quatre unités loin du stade Raymond-Kopa, contre des concurrents directs au maintien. Le troisième voyage s'est toutefois révélé plus compliqué. Le 10 octobre, l'équipe angevine a lourdement chuté à Brest (5-1), concédant sa première défaite à l'extérieur de la saison. Les Angevins tenteront donc de retrouver le chemin des points lors de leur prochain déplacement, dans un stade où l'OL reste invaincu en championnat.

    L'OL veut préserver son invincibilité à domicile

    Cinquième de Ligue 1 avec 14 points, l'Olympique lyonnais réalise un bon début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca n'ont toujours pas perdu à domicile en championnat. Ils voudront poursuivre cette série devant leur public. Néanmoins, ils restent sur une seule victoire lors de leurs trois dernières rencontres de Ligue 1, face à Nice. Pour Angers, le déplacement au Parc OL sera l'occasion de confirmer son bilan à l'extérieur.

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