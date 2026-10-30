Angers privé d'El Ouazzani contre l'OL ?

Trois jours avant la réception d'Angers au Parc OL, l'Olympique lyonnais connaît un peu mieux l'état de forme de son prochain adversaire. Si Bané Diatta a retrouvé l'entraînement collectif, Amine El Ouazzani reste à l'écart et ne devrait pas être du déplacement.

Après avoir enchaîné deux lourdes défaites contre Brest (5-1) et contre Marseille (2-5), Angers a retrouvé un peu de solidité le week-end dernier face à Lorient. Les hommes de Stéphane Gilli ont décroché un match nul sans but, mais cette rencontre a aussi laissé des traces dans l'effectif angevin. À l'approche du rendez-vous contre l'OL, l'état de santé de plusieurs joueurs est donc partiuclièrement surveillé.

Bané Diatta de retour, El Ouazzani incertain

Selon les informations de Ouest-France, Angers pourra compter sur le retour de Bané Diatta. Absent contre Lorient en raison d'une blessure à la cheville, le jeune joueur a repris l'entraînement normalement jeudi. Il postule ainsi à une place dans le groupe pour le déplacement à Lyon.

À l'inverse, Amine El Ouazzani ne devrait pas être du voyage. Touché aux adducteurs lors de la rencontre face aux Merlus, l'attaquant marocain n'a pas participé à l'entraînement collectif, à trois jours du rendez-vous dominical. Resté en salle, il pourrait même être absent plusieurs semaines. C'est une nouvelle qui pourrait profiter à l'OL. Si son forfait venait à se confirmer, le SCO devra se passer d'une solution offensive supplémentaire pour tenter de mettre en difficulté la défense lyonnaise.