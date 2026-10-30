Actualités
Amine El Ouazzani blessé lors d'Angers - Lorient
Amine El Ouazzani blessé lors d’Angers – Lorient (Photo by Guillaume SALIGOT / AFP)

Angers privé d'El Ouazzani contre l'OL ?

  • par Enzo Catolino

    • Trois jours avant la réception d'Angers au Parc OL, l'Olympique lyonnais connaît un peu mieux l'état de forme de son prochain adversaire. Si Bané Diatta a retrouvé l'entraînement collectif, Amine El Ouazzani reste à l'écart et ne devrait pas être du déplacement.

    Après avoir enchaîné deux lourdes défaites contre Brest (5-1) et contre Marseille (2-5), Angers a retrouvé un peu de solidité le week-end dernier face à Lorient. Les hommes de Stéphane Gilli ont décroché un match nul sans but, mais cette rencontre a aussi laissé des traces dans l'effectif angevin. À l'approche du rendez-vous contre l'OL, l'état de santé de plusieurs joueurs est donc partiuclièrement surveillé.

    Bané Diatta de retour, El Ouazzani incertain

    Selon les informations de Ouest-France, Angers pourra compter sur le retour de Bané Diatta. Absent contre Lorient en raison d'une blessure à la cheville, le jeune joueur a repris l'entraînement normalement jeudi. Il postule ainsi à une place dans le groupe pour le déplacement à Lyon.

    À l'inverse, Amine El Ouazzani ne devrait pas être du voyage. Touché aux adducteurs lors de la rencontre face aux Merlus, l'attaquant marocain n'a pas participé à l'entraînement collectif, à trois jours du rendez-vous dominical. Resté en salle, il pourrait même être absent plusieurs semaines. C'est une nouvelle qui pourrait profiter à l'OL. Si son forfait venait à se confirmer, le SCO devra se passer d'une solution offensive supplémentaire pour tenter de mettre en difficulté la défense lyonnaise.

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton forfait contre Angers et vers une longue absence ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton forfait contre Angers et vers une longue absence ? 13:26
    Amine El Ouazzani blessé lors d'Angers - Lorient
    Angers privé d'El Ouazzani contre l'OL ? 13:00
    Les joueurs de l'OL réunis au restaurant, à l'initative de Moussa Niakhaté
    OL : les joueurs réunis autour d'un repas avant Angers 12:10
    Tyler Morton lors de Real Betis - OL
    À deux jours d'OL - Angers, Tyler Morton toujours absent de l'entraînement 11:45
    Younes Belhanda joue au Qatar depuis 2024
    À 36 ans, Belhanda assure qu'il jouerait "tous les jours à l'OL, l'OM ou Lille" 11:00
    Mercato : Athekame explique pourquoi il a choisi l'OL et pas l'OM 10:15
    Les dirigeants de l'ES Saint-Priest avec ceux de l'OL /@OL
    OL : le réseau des clubs partenaires reprend ses activités 09:30
    Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
    Montpellier - OL Lyonnes : Clémence Gonçalves au sifflet 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    D'un match de transition à un match de possession, l'OL va devoir trouver des solutions 08:00
    Noah Nartey et Keito Nakamura lors d'Anderlecht - OL
    OL : Nakamura, un retour précieux dans une attaque décimée 07:30
    Malick Fofana lors de Brentford - Sunderland
    Malick Fofana (ex-OL) enfin buteur avec Sunderland 29/10/26
    Marie-Antoinette Katoto, buteuse pour OL Lyonnes, contre l'Inter Milan
    OL Lyonnes : Katoto redoutable d'efficacité en Ligue des champions 29/10/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : malgré ses soucis d'adducteurs, Tolisso bien présent à l'entraînement 29/10/26
    Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Ballon d'Or : Yohannes "pas déçue" de son classement chez les jeunes 29/10/26
    Rayan Cherki et Bradley Barcola avec l'équipe de France
    La FFF candidate au Final Four de Ligue des Nations, le Parc OL dans le coup ? 29/10/26
    Alice Sombath (ex-OL) victime d'une rupture des ligaments croisés 29/10/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Sparta Prague
    Corentin Tolisso parmi les joueurs les plus fidèles de l'OL 29/10/26
    Vicki Becho après son but lors de PSG - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Inter Milan (6-0) : Becho a fait une entrée tonitruante 29/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut