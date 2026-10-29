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Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Lily Yohannes lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ballon d'Or : Yohannes "pas déçue" de son classement chez les jeunes

  • par David Hernandez

    • En lice pour remporter le titre de meilleure jeune joueuse lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Lily Yohannes a finalement vu Vicki Lopez s'imposer à nouveau. Pire, la joueuse d'OL Lyonnes n'a même pas fini sur le podium.

    La veille d'OL Lyonnes - Inter Milan, Jonatan Giráldez avait reconnu qu'il fallait peut-être changer de stratégie de communication dans la course au Ballon d'Or. En voyant Melchie Dumornay finir au pied du podium, il y avait en effet de quoi s'interroger. D'autant plus que le cas de l'Haïtienne n'est pas vraiment isolé. Lily Yohannes a connu pareil scénario lundi soir à l'occasion de la cérémonie à Londres. Nommée dans la catégorie de meilleure jeune joueuse, l'Américaine aurait pu être récompensée, mais la récompense est une nouvelle fois revenue à Vicki Lopez (Fc Barcelone). Plus que la razzia barcelonaise, c'est bien de voir la milieu lyonnaise finir, elle aussi, au pied du podium qui a interpellé dans le club lyonnais, mais aussi auprès des observateurs.

    "Continuer à prouver sur le terrain"

    Autrice d'un but magnifique mercredi soir contre l'Inter Milan, Lily Yohannes a répondu à sa manière sur le terrain. Au coup de sifflet final, elle nous a assuré que tout ce tapage était quelque peu anecdotique."Déçue ? Non, j'étais déjà contente d'être nommée pour le trophée. Finalement, il y a d'autres talents, mais pour moi, j'essaie de montrer sur le terrain et de soutenir mon équipe. C'est le plus important. J'espère que les trophées individuels viendront, mais je suis contente d'être nommée et je continue à travailler sur le terrain pour, pourquoi pas, être récompensée un jour." Si l'on en croit les propos de certaines coéquipières comme Ada Hegerberg, cela ne devrait plus trop tarder.

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