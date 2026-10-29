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Bilal Daou (à gauche) et Walid Nechab (à droite) avec l'Algérie
Bilal Daou (à gauche) et Walid Nechab (à droite) avec l’Algérie (@Fennecs)

OL Académie : premier entraînement avec les pros pour Walid Nechab

  • par Enzo Catolino

    • Walid Nechab a participé mercredi à son premier entraînement avec les professionnels de l'OL. Né en 2009, le jeune Lyonnais a été appelé pour compléter le groupe de Paulo Fonseca à quelques jours de la réception d'Angers.

    Le centre de formation lyonnais continue ainsi de voir ses jeunes éléments se rapprocher de l’équipe première. International algérien chez les jeunes, Walid Nechab poursuit son développement au sein de l’académie rhodanienne et a connu une première cette saison en intégrant une séance de l'équipe première mercredi, comme souligné par le compte X Borgia_OL_Acad et confirmé par les images tournées au GOLTC. Néanmoins, cette présence est à remettre en contexte puisque pour ce premier entraînement de la saison, Paulo Fonseca ne pouvait compter que sur ceux qui n'avaient pas ou peu joué contre le PSG lundi soir au Parc des Princes.

    Un jeune joueur qui poursuit sa progression

    Walid Nechab est donc venu faire le nombre, au même titre qu'Angel Garcia, mais cela représente quand même une belle récompense pour le milieu né en 2009. Possédant déjà une expérience internationale avec les U17 de l'Algérie, le jeune Lyonnais évolue cette saison avec la réserve de Gueïda Fofana après deux saisons chez les U19 et notamment un quart de Gambardella la saison passée sous Florent Balmont. Après avoir goûté à un entraînement avec les pros, Nechab va certainement n'avoir qu'une envie désormais : y revenir plus souvent.

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