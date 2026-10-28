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Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
Dominik Greif lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Dominik Greif bat son record d'arrêts face au PSG

  • par Enzo Catolino

    • Malgré la défaite de l'OL au Parc des Princes (2-0), Dominik Greif a, une nouvelle fois, réalisé une performance remarquée. Le gardien slovaque a effectué sept arrêts face au PSG, un record depuis son arrivée au club.

    Dans une soirée difficile pour les Lyonnais, Dominik Greif a longtemps retardé l'échéance. Sollicité à plusieurs reprises par les attaquants parisiens, il a multiplié les interventions avant de finalement s'incliner sur les réalisations de Senny Mayulu et Mika Godts. Avec sept arrêts, il a ainsi dépassé son meilleur ratio sous le maillot rhodanien.

    Jusqu'ici, le portier avait réalisé six arrêts lors de trois rencontres disputées en mars et avril 2026. Le Slovaque avait atteint ce total face au Celta de Vigo, malgré la défaite (0-2), puis contre Monaco (1-2) et Lorient (2-0). Face au Paris Saint-Germain, il a donc franchi un cap avec sept interventions sur neuf tirs cadrés. Ses parades ont permis à l'OL de rester dans le match pendant une grande partie de la rencontre, avant que les joueurs de Luis Enrique ne trouvent la faille en seconde période.

    Greif parmi les gardiens les plus sollicités de Ligue 1 désormais

    Au-delà de ce record personnel, le footballeur de 29 ans affiche des statistiques décisives en championnat. Avec une moyenne de 4,2 arrêts par sortie, Dominik Greif est le gardien qui réalise le plus d'interventions par rencontre en Ligue 1 cette saison. Un chiffre qui souligne son importance dans l'arrière-garde lyonnaise, alors que l'OL cherche à retrouver davantage de solidité défensive.

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