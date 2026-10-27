Ballon d'Or : Jonatan Giráldez déçu des résultats d'OL Lyonnes

Quatrième avec Melchie Dumornay, OL Lyonnes a été devancé par le FC Barcelone dans les diverses catégories du Ballon d'Or. Jonatan Giráldez est quelque peu déçu par ces résultats.

Un triomphe, un carton plein. Fort de son quadruplé en 2025-2026, le FC Barcelone a glané toutes les récompenses au Ballon d'Or. Le meilleur club, la meilleure jeune, le meilleur entraîneur, et, avec Alexia Putellas, le titre majeur. Pourtant en lice dans toutes ces catégories, OL Lyonnes se contentera des places d'honneur. Particulièrement pour Melchie Dumornay, au pied du podium pour le trophée de footballeuse de la saison.

Interrogé sur ce sujet par nos confrères, notamment du Progrès ce mardi, Jonatan Giráldez ne semble pas en adéquation avec ce classement. "Sur la décision, je ne vais pas dire si je suis d’accord ou pas d’accord car je ne sais pas ce qui a compté. Je sais tout ce que Melchie a fait ici lors du dernier exercice. On doit davantage travailler en dehors du terrain, sur le marketing, pour avoir plus de facilités à gagner ce type de trophée, a insisté l'entraîneur espagnol. Parce que sur la pelouse, l’équipe et les joueuses méritent plus en général."

"Ce n’est pas normal qu’OL Lyonnes ne soit pas mieux représenté"

S'il comprend que le Barça soit devant, le coach des Lyonnaises estime que lui et son groupe n'ont pas été justement considérés. "Elles ont gagné la Ligue des champions, qui était le titre le plus important. Mais ce n’est pas normal qu’OL Lyonnes ne soit pas mieux représenté. On était la deuxième meilleure formation, a-t-il affirmé. Maintenant, ce ne sont pas des choses qu’on peut contrôler. C’est la vie. À nous en tout cas d’être encore plus performants cette saison et les joueuses auront des opportunités."