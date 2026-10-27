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Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG)
Khalis Merah (OL) face à Désiré Doué (PSG) (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

PSG - OL (2-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Lundi soir, l'OL a tenté de tenir la dragée haute au PSG. Après avoir tenu pendant un peu plus d'une heure, les Lyonnais ont fini par craquer (2-0), fatigués de leurs efforts. Retrouvez le baromètre du match de la rédaction.

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    Une utilisation à contre-courant de Merah

    Paulo Fonseca l'a concédé une fois de plus, il doit bricoler avec son groupe actuel. Alors, en attendant que Rémi Himbert ne saisisse sa chance, l'entraîneur de l'OL a choisi de miser sur Khalis Merah comme avant-centre. A la manière de ce qui avait été fait contre Crystal Palace, le Majolan devait être ce joueur fuyant pour les défenseurs parisiens, tout en étant une aide défensive au milieu de terrain. Face à la domination du PSG (2-0), il a passé plus de temps à courir après le ballon qu'à l'avoir dans les pieds.

    Pas vraiment une surprise, mais au moment de voir l'OL chercher à jouer les coups de contres à fond, il manquait clairement cette présence dans la surface de réparation. Le jeune milieu n'est pas fautif sur ce point, son utilisation dans les gros matchs posant question puisqu'il passe plus de temps à faire l'essui-glace qu'à montrer des qualités balle au pied. Cependant, on peut regretter son manque d'impact face à des gabarits de poche comme peuvent l'être Vitinha ou Joao Neves.

    On a aimé

    Athekame a rassuré défensivement

    Sur les précédentes sorties, on avait pu émettre des doutes sur son aptitude défensive par moment. Coupable d'erreurs de concentration notamment à Lens où il est impliqué sur les deux buts, Athekame avait un sacré défi à relever lundi soir au Parc des Princes. Avec un Désiré Doué sur une forme ascendante, le face-à-face avait tout d'un vrai test pour le Suisse. On n'ira pas jusqu'à dire qu'il a éteint l'international français qui a encore été très remuant. Néanmoins, la hargne d'Athekame a souvent permis de contrôler du mieux possible Doué.

    Parfois à la limite, le latéral droit a réussi à élever son niveau défensif, ce qui a permis à l'OL de contenir le PSG pendant plus d'une heure. Auteur d'une très belle frappe en première mi-temps, il a moins été sollicité dans le camps parisien, mais avec la stratégie de Paulo Fonseca, ce n'est pas vraiment une surprise.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mar 27 Oct 26 à 7 h 44

      On pourra trouver tous les défauts que ce soit à l'entraineur jusqu'au dernier joueur du banc rentrant , le constat est que l'on s'est pris que deux buts chez eux et que le grand Barça et City à eux deux en ont pris 8 , donc la performance de l'OL et loin d'être ridicule et de ce que je présageais , autant pour moi........

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