L'Olympique lyonnais a bien suivi de près la situation de Lassine Sinayoko lors du mercato estival. Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif du club, a confirmé l'intérêt de l'OL pour l'attaquant, avant d'expliquer que la direction s'est finalement tournée vers Loïs Openda.

L'OL avait plusieurs pistes pour renforcer son secteur offensif lors de l'intersaison. Parmi les joueurs suivis figuraient Lassine Sinayoko, qui évoluait à l'AJ Auxerre. L'attaquant malien faisait partie des profils observés par la direction depuis plusieurs mois, comme l'a confirmé Matthieu Louis-Jean.

Lassine Sinayoko suivi depuis l'été 2025

Interrogé par FranceTV Sport sur l'intérêt de l'Olympique lyonnais, le directeur sportif n'a pas caché que son nom avait bien été étudié. "Est-ce que Lassine Sinayoko était sur nos tablettes à l’intersaison ? Oui, c’est un très bon joueur", a-t-il confirmé. Le dirigeant a ensuite précisé que l'avant-centre était scruté depuis un bon moment. "C’est un footballeur qu’on a surveillé bien sûr, qu’on a regardé. Il faisait partie des joueurs qu’on suivait depuis la saison dernière", a-t-il poursuivi.

Loïs Openda, le choix finalement retenu

L'OL a finalement privilégié un autre garçon pour renforcer son attaque : Loïs Openda. Matthieu Louis-Jean a tenu à rappeler que le club était satisfait de pouvoir compter sur l'international belge cette saison. "Maintenant, on s’est tourné vers Loïs Openda. On est très contents de l'avoir avec nous, donc il n’y a pas de soucis de ce côté-là", a-t-il déclaré. De son côté, Lassine Sinayoko n'a pas l'air de regretter son choix d'aller au Paris FC. Après sept journées, il a déjà marqué à six reprises, dont un doublé face à Rennes le week-end passé.