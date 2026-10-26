Le corps arbitral qui dirigera le prochain rendez-vous européen d'OL Lyonnes est connu. La Finlandaise Lotta Vuorio a été désignée pour arbitrer la rencontre, ce mercredi 28 octobre à 21 h 00.

Après un match nul contre Chelsea (0-0) lors de la précédente journée, les joueuses d'OL Lyonnes voudront retrouver le chemin de la victoire face à leur public mercredi soir. Face à elles, l'Inter Milan tentera de poursuivre sa découverte de la compétition européenne. Cette première confrontation entre les deux équipes sera dirigée par une équipe arbitrale venue de plusieurs pays européens.

Une première pour Vuorio avec OL Lyonnes

Lotta Vuorio sera assistée de ses compatriotes finlandaise Laura Koskinen et Heini Hyvönen. La Suédoise Hanna Laajanen officiera comme quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera assurée par la Suissesse Michèle Schmölzer ainsi que sa compatriote Anojen Kanagasingam. Cette désignation réunira donc des officielles finlandaises, suédoises et suisses pour encadrer cette rencontre. Le coup d'envoi du match sera donné ce mercredi 28 octobre à 21h au Parc OL.