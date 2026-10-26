Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue des champions : une arbitre finlandaise pour OL Lyonnes - Inter Milan

  • par Enzo Catolino

    • Le corps arbitral qui dirigera le prochain rendez-vous européen d'OL Lyonnes est connu. La Finlandaise Lotta Vuorio a été désignée pour arbitrer la rencontre, ce mercredi 28 octobre à 21 h 00.

    Après un match nul contre Chelsea (0-0) lors de la précédente journée, les joueuses d'OL Lyonnes voudront retrouver le chemin de la victoire face à leur public mercredi soir. Face à elles, l'Inter Milan tentera de poursuivre sa découverte de la compétition européenne. Cette première confrontation entre les deux équipes sera dirigée par une équipe arbitrale venue de plusieurs pays européens.

    Une première pour Vuorio avec OL Lyonnes

    Lotta Vuorio sera assistée de ses compatriotes finlandaise Laura Koskinen et Heini Hyvönen. La Suédoise Hanna Laajanen officiera comme quatrième arbitre. L’assistance vidéo sera assurée par la Suissesse Michèle Schmölzer ainsi que sa compatriote Anojen Kanagasingam. Cette désignation réunira donc des officielles finlandaises, suédoises et suisses pour encadrer cette rencontre. Le coup d'envoi du match sera donné ce mercredi 28 octobre à 21h au Parc OL.

    à lire également
    OL - Mercato : Fonseca dément un retour d’Athekame à l'AC Milan

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Lassine Sinayoko, ancien attaquant d'Auxerre
    Mercato : Lassine Sinayoko (Paris FC) était bien suivi par l'OL 16:50
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : une arbitre finlandaise pour OL Lyonnes - Inter Milan 16:00
    OL - Mercato : Fonseca dément un retour d’Athekame à l'AC Milan 15:10
    Le PSG domine, mais l'OL sait frapper au Parc des Princes 14:20
    Mama Baldé, buteur lors de Lille - OL, avec Clinton Mata.
    Un match le lundi ? Un bon souvenir pour l'OL en 2024 13:30
    Pavel Sulc buteur lors d'OL - Nice
    OL : dix buteurs différents en Ligue 1, le danger vient de partout 12:40
    Keito Nakamura déçu après Hoffenheim - OL
    Mené à l'extérieur, l'OL n'arrive toujours pas à gagner 11:50
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira et Endrick, contre le PSG
    PSG - OL : le premier poteau de Safonov, une solution à exploiter ? 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Sans Kvara ni Dembélé, les recrues estivales comme solutions au PSG contre l'OL 10:15
    Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
    PSG - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le PSG et même après, l'OL va devoir être le roi de la bricole offensivement... 08:45
    Le Ballon d'Or d'Ada Hegerberg
    Avec l'Inter Milan mercredi, OL Lyonnes ne se rendra pas à la cérémonie du Ballon d'Or 08:00
    Dominik Greif lors de PSG - OL
    PSG - OL : cette statistique qui peut donner des ailes aux Lyonnais 07:30
    Les joueurs de l'OL Adil Hamdani et Rémi Himber
    OL : Adil Hamdani dans le groupe face au PSG 25/10/26
    Le nouveau logo de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le calendrier de la Coupe Nike Féminine U18 dévoilé 25/10/26
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    OL : Paulo Fonseca ne veut pas seulement "se baser" sur la dernière victoire contre le PSG 25/10/26
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : les Fenottes décisives en équipe de France 25/10/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Corentin Tolisso reconnaît "qu'on peut être impressionné par le PSG" 25/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut