OL - Mercato : Fonseca dément un retour d’Athekame à l'AC Milan

Alors que la presse italienne évoquait un possible retour de Zachary Athekame à l'AC Milan dès janvier, Paulo Fonseca a balayé cette hypothèse. L'entraîneur de l'OL estime qu'il s'agit d'une "fake news".

La rumeur a pris de l'ampleur la semaine dernière de l'autre côté des Alpes. Dans ses colonnes, La Gazzetta dello Sport a évoqué la possibilité pour l'AC Milan de récupérer Zachary Athekame dès le mercato hivernal. Mais du côté lyonnais et comme annoncé par nos soins, rien ne laisse pour l'instant présager un départ anticipé du Suisse, qui s'est bien rapidement imposé comme un élément important du dispositif de Paulo Fonseca.

"Je pense que c’est une fake news"

Interrogé sur cette possibilité de voir son ancien club rapatrier son latéral droit dès janvier, Paulo Fonseca n'a pas laissé planer le doute. "Je pense que c’est une fake news", a simplement répondu le technicien portugais. Cette rumeur s'explique notamment par les performances du défenseur de 21 ans depuis son arrivée à Lyon. Prêté par l'AC Milan sans option d'achat, Zachary Athekame a rapidement gagné la confiance de son entraîneur. Titulaire régulier sur le côté droit, il a déjà inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en neuf apparitions toutes compétitions confondues.

L’OL compte sur son latéral jusqu’à la fin de saison

De son côté, l'AC Milan chercherait à renforcer son couloir droit, dans un contexte marqué par des absences et un calendrier chargé. Les prestations de Zachary Athekame à l'OL auraient ainsi relancé l'intérêt des dirigeants milanais pour leur joueur. Néanmoins, il faudrait l'accord du club rhodanien pour qu'un tel schéma arrive. Et à l'heure actuelle, ce n'est clairement pas dans les intentions de Matthieu Louis-Jean, Paulo Fonseca et toute la direction sportive.