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Les joueurs de l’OL après leur victoire face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le PSG domine, mais l'OL sait frapper au Parc des Princes

  • par Enzo Catolino

    • Avant le déplacement de l'Olympique lyonnais au Parc des Princes, ce lundi, retour sur les dix dernières confrontations entre les deux équipes. Si le PSG a remporté sept de ces rencontres, les Lyonnais ont aussi prouvé qu'ils pouvaient faire tomber les Parisiens sur leur terrain.

    Le PSG et l'OL se retrouvent ce lundi pour un nouveau choc de Ligue 1. Sur les dix dernières confrontations entre les deux clubs, toutes compétitions confondues, l'avantage est logiquement parisien avec sept succès contre un nul et deux victoires lyonnaises. Toutefois, le bilan ne raconte pas toute l'histoire : sur les deux victoires lyonnaises, toutes ont été obtenues sur le terrain du Parc des Princes.

    Sept victoires parisiennes, mais l'OL a déjà créé la surprise

    Le PSG a globalement pris le dessus sur l'OL ces dernières saisons. Les Parisiens ont notamment remporté la finale de la Coupe de France en mai 2024 (2-1) ainsi que plusieurs confrontations en Ligue 1, notamment sur la pelouse du Parc OL. Pour autant, les hommes de Paulo Fonseca peuvent s'appuyer sur des souvenirs positifs à Paris. En avril 2023, l'OL l'avait emporté 1-0 au Parc des Princes grâce à Bradley Barcola. Trois ans plus tard, ils ont récidivé en s'imposant 2-1, le 19 avril 2026. Ce sont deux succès qui montrent que le déplacement chez le champion de France n’est pas forcément synonyme de défaite.

    Sur cette série des dix derniers matchs, l'OL a inscrit 12 buts contre 22 pour le Paris Saint-Germain. La formation de Luis Enrique part donc avec un bilan favorable, mais les Lyonnais ont démontré une capacité à poser des problèmes au double vainqueur de la Ligue des champions, particulièrement l'enceinte du Parc des Princes.

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