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Mama Baldé, buteur lors de Lille - OL, avec Clinton Mata.
Mama Baldé, buteur lors de Lille – OL, avec Clinton Mata. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Un match le lundi ? Un bon souvenir pour l'OL en 2024

  • par Enzo Catolino
  • 4 Commentaires

    • L'Olympique lyonnais retrouve le championnat, ce lundi 26 octobre, à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Il s'agit de son premier match officiel ce jour de la semaine depuis le 6 mai 2024. C'était une victoire spectaculaire contre le LOSC (3-4).

    Depuis plusieurs saisons, le lundi soir rythmait les soirées de Ligue 2. Ça n'empêchait pas la Ligue 1 de faire quelques exceptions, par le force des choses. Notamment, le 6 mai 2024 quand l'OL se déplaçait sur la pelouse du LOSC lors de la 32e journée de Ligue 1. Menés à la mi-temps, les Lyonnais de Pierre Sage avaient finalement trouvé les ressources pour s'imposer 4-3 au terme d'un scénario spectaculaire. Cette rencontre reste la dernière fois que le club rhodanien a remporté un match officiel à l'extérieur après avoir été mené au score. Plus de deux ans après, les hommes de Paulo Fonseca, qui était sur le banc lillois à cette occasion, tenteront de réitérer un exploit le lundi. Ce sera cette fois face au PSG.

    Le lundi réussit à l'OL, moins au PSG

    Si l'OL a déjà réussi à l'emporter le lundi, ce n'est pas le même son de cloche côté parisien. Le club de la capitale possède une statistique assez particulière avant cette affiche. Le Paris Saint-Germain n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs officiels contre les clubs de Ligue 1 le lundi (un nul, deux défaites). Ils n'ont jamais inscrit de but. Face à des Lyonnais plutôt en réussite le lundi, ils tenteront d'accrocher leur première victoire en championnat, en début de semaine.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 26 Oct 26 à 14 h 04

      Une pensée pour Juni en ce lundi , qui a du sabler le champagne après l'élection de lula .
      ( j'adore le brésil , c'est mon pays de coeur , mon plus beau souvenir de voyage , et de voir ce peuple heureux ce matin fait du bien )
      Pour que ce lundi soit parfait , un bon résultat contre le qatar serait idéal.

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      1. Tongariro
        Tongariro - lun 26 Oct 26 à 14 h 21

        Oui performance exceptionnelle de Lula alors que le 1er tour avait été décevant pour lui.
        A savoir que lors de l'entre deux tours, Lula a été plus offensif en montrant que Bolsonaro avait de l'argent illégal, qu'il était le pantin des USA et du monde financier, qu'il voulait continuer à privatiser le patrimoine public brésilien et dévaster l'Amazonie. Aussi, pendant le débat Bolsonaro a moqué Lula en l'appelant "9 doigts" car il manque un doigt à Lula, ce à quoi Lula a répondu qu'il avait perdu son doigt jeune en bossant à l'usine tandis que Bolsonaro lui n'avait jamais taffé de sa vie, issu d'une famille ultra riche.
        Lula a été monumental et à 80 ans c'est admirable.
        Bon après le Parlement sera à droite donc Lula n'aura pas du tout les mains libres mais en effet Juni (et Mopi 😉 ) doivent être heureux !

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        1. Juni38
          Juni38 - lun 26 Oct 26 à 14 h 30

          Bolsonaro s'est trompé en le surnommant "9 doigts" ( lula avait perdu son auriculaire au travail ) ; cette insulte s'est retournée contre lui , le peuple travailleur brésilien n'a pas aimé...
          Il n'aura pas les mains libres , mais malgré l'ingérence de trump dans les élections , il a quand même gagné .
          Le fascisme ne passera pas , et pas chez nous non plus .

    2. Tongariro
      Tongariro - lun 26 Oct 26 à 14 h 18

      Hahah ce match contre Lille avec Fonseca qui se chie dessus quand Lille mène 3-2 et on leur met deux buts à partir de la 88ème.
      Sage nous avait régalé en termes de remontadas légendaires : Lille, Monaco, Brest, Strasbourg, Toulouse.

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