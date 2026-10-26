Un match le lundi ? Un bon souvenir pour l'OL en 2024

L'Olympique lyonnais retrouve le championnat, ce lundi 26 octobre, à l'occasion de son déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Il s'agit de son premier match officiel ce jour de la semaine depuis le 6 mai 2024. C'était une victoire spectaculaire contre le LOSC (3-4).

Depuis plusieurs saisons, le lundi soir rythmait les soirées de Ligue 2. Ça n'empêchait pas la Ligue 1 de faire quelques exceptions, par le force des choses. Notamment, le 6 mai 2024 quand l'OL se déplaçait sur la pelouse du LOSC lors de la 32e journée de Ligue 1. Menés à la mi-temps, les Lyonnais de Pierre Sage avaient finalement trouvé les ressources pour s'imposer 4-3 au terme d'un scénario spectaculaire. Cette rencontre reste la dernière fois que le club rhodanien a remporté un match officiel à l'extérieur après avoir été mené au score. Plus de deux ans après, les hommes de Paulo Fonseca, qui était sur le banc lillois à cette occasion, tenteront de réitérer un exploit le lundi. Ce sera cette fois face au PSG.

Le lundi réussit à l'OL, moins au PSG

Si l'OL a déjà réussi à l'emporter le lundi, ce n'est pas le même son de cloche côté parisien. Le club de la capitale possède une statistique assez particulière avant cette affiche. Le Paris Saint-Germain n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs officiels contre les clubs de Ligue 1 le lundi (un nul, deux défaites). Ils n'ont jamais inscrit de but. Face à des Lyonnais plutôt en réussite le lundi, ils tenteront d'accrocher leur première victoire en championnat, en début de semaine.