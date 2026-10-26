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Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Contre le PSG et même après, l'OL va devoir être le roi de la bricole offensivement...

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Sans attaquant de métier pour encore quelques semaines, l'OL et surtout Paulo Fonseca vont devoir encore innover pour combler les absences de Loïs Openda et Pavel Šulc. Tout sauf une nouveauté au sein du club lyonnais depuis deux saisons désormais.

    Il y a une semaine, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", se posait la question du onze titulaire que pouvait lancer Paulo Fonseca contre le PSG. Après les bonnes prestations de Kaïl Boudache et Julien Duranville sur les côtés contre Nice, le retour de l'efficacité de Pavel Šulc ou encore la suspension de Keito Nakamura, il existait des interrogations sur le plan offensif. Elles se sont presque toutes dissipées en l'espace d'une semaine. Mais pas forcément de façon positive puisqu'il n'est à présent pas si compliqué de devenir la ligne offensive qui débutera au Parc des Princes ce lundi soir (20h30). Pourquoi ? Car après Loïs Openda, Pavel Šulc est lui aussi venu s'ajouter à la liste des longues absences suite à un problème rencontré mercredi dernier avant Hoffenheim - OL.

    "On a des solutions mais pas de finisseurs purs"

    Avec le Tchèque absent pour quatre mois et le Belge qui ne sera pas de retour avant la trêve internationale de novembre, la formation lyonnaise se retrouve encore une fois sans vrai attaquant. Tout sauf une nouveauté puisque Fonseca avait déjà dû mettre son casque de chantier la saison dernière pour bricoler offensivement. Il avait notamment usé d'une formation sans réel numéro 9 lors des différents chocs et cette configuration devrait de nouveau être utilisée au Parc des Princes avec Khalis Merah.

    "On a l’habitude depuis l’an dernier, on a de mauvaises ondes sur nos attaquants… On va s’adapter", a relativisé Paulo Fonseca qui a fait un état des lieux de ses solutions pour les semaines à venir. "Comme purs n°9, on n’a que Rémi (Himbert) et Alejandro (Gomes Rodriguez). Khalis (Merah) peut jouer dans cette position selon les caractéristiques de l’adversaire ou du match, comme Coco (Tolisso) ou Noah (Nartey) mais ils ne sont pas des finisseurs purs."

    Tolisso : "Il (Himbert) ne lâche pas"

    Avec treize buts inscrits depuis le début de la saison, l'OL n'est clairement pas une machine à marquer, mais a su se montrer efficace pour assumer un statut de leader avant cette 8e journée de Ligue 1. De réalisme, il en faudra ce lundi soir face au PSG, qui doit lui aussi composer avec des absences importantes. Alors, en attendant peut-être une recrue en janvier, "ça peut être une option", Paulo Fonseca va devoir faire avec les moyens du bord. Et certainement relancer des joueurs qui rongeaient leur frein depuis le début de la saison et qui vont devoir composer avec une pression supplémentaire.

    On pense notamment à Rémi Himbert, révélation de la seconde partie de saison dernière et laissé en marge du groupe pro depuis la reprise. Si le coach portugais a souligné "son manque d'expérience", son capitaine Corentin Tolisso a préféré mettre en avant "ce qu'il avait apporté face à Marseille et Lens la saison passée. Il a connu un moment compliqué, mais il travaille et n'abandonne pas. S'il continue comme ça, il va y arriver, il ne faut pas lâcher. Il va jouer plus." Des mots qui feront certainement chaud au cœur au natif de Saint-Avold qui, s'il ne débute pas contre le PSG, sait qu'il a une vraie carte à jouer dans les semaines qui arrivent.

    La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso (c) - Nuamah, Merah, Duranville

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    3 commentaires
    1. J.F.ol
      J.F.ol - lun 26 Oct 26 à 9 h 05

      Avoir galvaudé le match en EL pour jouer un match a Paris avec 4 jours de repos et des blessés, ca prête a sourire jaune
      Passer d'une saison sans rotation à finir sur les rotules au plus mauvais moments ou il y avait quand meme quelques rotations possibles a cette saison avec des rotations de 8 joueurs entre les matchs, on voyait ça en France uniquement et jamais à l'OL maintenant, on fait comme les autres ....

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      1. Avatar
        leroilyon - lun 26 Oct 26 à 9 h 39

        Salut, mais en fait si tu ecoute MLJ le recrutement a été fait dans ce sens la, pour avoir la possibilité d'être performant à la fois en EL et en L1 .

        Je prefere avoir 22 joururs que 14.
        Quand tu regarde l'équipe b elle peut et elle doit faire des résultats..

        Descamps
        Kango, Mata, Kluivert, Tagliafico (Abner, Ouedraogo)
        Tessman, Nartey, Merah
        Nakamura, Himbert, Duranville.

        Bon le soucis c'est les blessures, sinon franchement je trouve ca cohérent d'avoir fait tourner.

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        1. J.F.ol
          J.F.ol - lun 26 Oct 26 à 9 h 42

          idem mais on venait de le faire juste le match précédent contre Nice (ou on s'en est sorti miraculeusement)
          2 fois de suite, c'est pas sérieux si ca marche pas

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