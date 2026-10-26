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Corentin Tolisso au duel avec Warren Zaïre-Emery lors d'OL - PSG.
Corentin Tolisso au duel sur corner avec Warren Zaïre-Emery lors d’OL – PSG. (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

PSG - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Enzo Catolino

    • L'Olympique lyonnais se déplace au Parc des Princes lundi pour affronter le Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Un choc entre deux équipes de haut de tableau, avec l'objectif de poursuivre leur bon début de saison et de garder la tête du classement.

    Avant-match

    Après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Nice (2-1), l'OL s'apprête à disputer un rendez-vous important dans la capitale. Les hommes de Paulo Fonseca affrontent le PSG, champion de France et double champion d'Europe en titre. C'est une affiche qui concerne actuellement les deux premiers du classement. Les Rhodaniens ont bien lancé leur saison et voudront confirmer face à un adversaire d’un autre calibre.

    De son côté, après un début de saison timide, le Paris Saint-Germain s'est bien réveillé après la trêve internationale, avec que des victoires toutes compétitions confondues. Néanmoins, les dernières semaines ont laissé des traces. Nuno Mendes ne sera pas là. Sortis tous les trois blessés au cours de la rencontre face au FC Barcelone, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia et Marquinhos sont tous absents pour cette rencontre.

    En plus des blessés parisiens, l’OL peut également s’appuyer sur un souvenir récent au Parc des Princes. En avril dernier, il s’y était imposé 2-1. Un résultat que les hommes de Paulo Fonseca tenteront de reproduire pour continuer à jouer les premiers rôles.

    À quelle heure se joue PSG - OL ?

    Le duel entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais a été reprogrammé ce lundi 26 octobre à 20 h 30. Les deux équipes donneront le coup d'envoi au Parc des Princes, pour la 8e journée de Ligue 1. L'arbitre Jérôme Brisard dirigera la rencontre. Alexis Auger et Aurélien Berthomieu seront ses assistants. Par ailleurs, Éric Wattellier officiera comme quatrième arbitre, tandis que Pierre Gaillouste et Bastien Dechepy seront chargés de l’assistance vidéo.

    Sur quelle chaîne voir PSG - OL ?

    C'est Ligue 1+ qui diffusera la rencontre entre le PSG et l'OL en direct et en exclusivité. Comme toutes les affiches du dimanche soir, Xavier Domergue et Benoît Cheyrou commenteront la rencontre. Guillaume Hoarau sera en bord de terrain et Marina Lorenzo à la présentation.

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