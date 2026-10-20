Ligue 1 : PSG - OL arbitré par Jérôme Brisard dimanche

Après les rendez-vous européens du milieu de semaine, le PSG et l'OL s'affronteront dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Ce choc au Parc des Princes sera arbitré par Jérôme Brisard.

Le premier contre le deuxième. Dimanche soir (20h45) au Parc des Princes, c'est un choc qui se tiendra pour en finir avec la 8e journée de Ligue 1. Seulement, ce n'est pas le PSG qui accueillera l'OL dans le costume de leader, mais bien dans celui de dauphin. Cela se joue bien évidemment à une différence de buts, mais quand même. Après le Barça au Ligue des champions pour les Parisiens et Hoffenheim en Ligue Europa pour les Lyonnais, c'est donc un choc domestique qui attend les deux formations. Cela devrait donner du spectacle et peut-être bien du fil à retordre à l'arbitre de la rencontre.

Brisard a déjà arbitré les deux équipes à une reprise

Après François Letexier pour OL - Nice, c'est au tour de Jérôme Brisard de croiser la route des joueurs de Paulo Fonseca. Ayant lui aussi un match européen à arbitrer durant la semaine, l'arbitre de 40 ans n'en sera pas à sa première avec le PSG et l'OL. Il a été au sifflet de PSG - Monaco (1-2) le 4 septembre avant d'enchainer la semaine suivante avec un Paris FC - OL (0-0). Alexis Auger et Aurélien Berthomieu lui serviront d'assistants à la touche. Eric Wattellier sera le quatrième arbitre. Bastien Dechepy et Pierre Gaillouste auront la charge de la VAR.