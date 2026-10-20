Ligue 1 : PSG - OL arbitré par Jérôme Brisard dimanche

Après les rendez-vous européens du milieu de semaine, le PSG et l'OL s'affronteront dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Ce choc au Parc des Princes sera arbitré par Jérôme Brisard.
Le premier contre le deuxième. Dimanche soir (20h45) au Parc des Princes, c'est un choc qui se tiendra pour en finir avec la 8e journée de Ligue 1. Seulement, ce n'est pas le PSG qui accueillera l'OL dans le costume de leader, mais bien dans celui de dauphin. Cela se joue bien évidemment à une différence de buts, mais quand même. Après le Barça au Ligue des champions pour les Parisiens et Hoffenheim en Ligue Europa pour les Lyonnais, c'est donc un choc domestique qui attend les deux formations. Cela devrait donner du spectacle et peut-être bien du fil à retordre à l'arbitre de la rencontre.
Brisard a déjà arbitré les deux équipes à une reprise
Après François Letexier pour OL - Nice, c'est au tour de Jérôme Brisard de croiser la route des joueurs de Paulo Fonseca. Ayant lui aussi un match européen à arbitrer durant la semaine, l'arbitre de 40 ans n'en sera pas à sa première avec le PSG et l'OL. Il a été au sifflet de PSG - Monaco (1-2) le 4 septembre avant d'enchainer la semaine suivante avec un Paris FC - OL (0-0). Alexis Auger et Aurélien Berthomieu lui serviront d'assistants à la touche. Eric Wattellier sera le quatrième arbitre. Bastien Dechepy et Pierre Gaillouste auront la charge de la VAR.
tiens j'ai demandé quel était le passif de "celui qui nous les brise" avec l'ol :
L'historique entre Jérôme Brisard et l'Olympique Lyonnais est marqué par une défiance récurrente, le club et ses supporters estimant régulièrement être lésés par ses décisions dans les matchs à fort enjeu.
plusieurs points d'achoppement marquants articulent ce « passif » :
1. Des chocs sous haute tension et polémiques récentes
Olympico OM - OL (mars 2026) : C'est l'un des épisodes les plus récents et les plus houleux. L'OL s'est incliné au Vélodrome dans une fin de match sous très haute tension. Jérôme Brisard a fait basculer la rencontre en distribuant un carton rouge direct à l'encontre des Lyonnais et en validant un but marseillais décisif très contesté par le staff lyonnais. La direction et l'entraîneur lyonnais avaient vivement exprimé leur écœurement après le coup de sifflet final.
Désignations sous pression (ex: PSG - OL) : Sa désignation pour arbitrer les affiches de l'OL suscite quasi systématiquement de l'inquiétude côté lyonnais. Au printemps 2026, l'annonce de son retour au sifflet pour affronter le PSG peu après les incidents de l'Olympico avait ravivé de fortes craintes et des réactions virulentes dans le Rhône.
2. Le style d'arbitrage et les reproches récurrents
Gestion de la discipline (« gâchette facile ») : Jérôme Brisard est réputé pour être un arbitre strict qui n'hésite pas à sortir très rapidement des cartons (rouges directs ou accumulation de jaunes). Les Lyonnais lui reprochent souvent une sévérité disproportionnée à leur égard lors des duels engagés.
Recours à la VAR et décisions litigieuses : Comme avec d'autres arbitres d'élite, les frictions portent souvent sur la gestion des situations de surface (mains non sifflées, pénaltys accordés ou oubliés) et la non-consultation des écrans lors d'actions litigieuses en faveur de l'OL.
En résumé
Le passif entre Jérôme Brisard et l'OL ne repose pas sur une animosité personnelle avérée, mais plutôt sur une accumulation de matchs charnières perçus comme défavorables à Lyon. Chaque désignation de cet arbitre pour une rencontre des Gones s'accompagne ainsi d'une vigilance accrue et d'une méfiance ambiante de la part des supporters et de l'environnement lyonnais.
Au retour on aura Turpin (contre le psg, de mémoire : pénalty à retirer pour Ibra, pénalty sifflé contre Gusto qui avait été bousculé par Neymar....)...
Bon, on va me traiter de complotiste, et ça va encore dégénérer en échanges politiques, et puis ça va demander la censure ici et là, et puis on va descendre dans la rue et puis l'OL va gagner et pis c'est tout dirait Dédé !
Bip, bip, une alerte de mon copyright sur ma tablette vient de sonner !
Heureusement mon épicétou est écrit avec des fautes d'orthographe .
Je ne donne donc pas suite ! 😜