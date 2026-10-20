OL : Boudache - Duranville, des ailes brouillonnes mais percutantes

Dimanche face à Nice, Paulo Fonseca avait choisi de titulariser Kaïl Boudache et Julien Duranville sur les ailes. Deux joueurs arrivés durant l'été et aux montées en puissance bien différentes. Mais deux éléments qui ont montré qu'ils pouvaient apporter bien des choses, à l'image des habituels remplaçants.

Ils sont peut-être l'incarnation même de ce que l'OL loue depuis dimanche soir et la victoire contre l'OGC Nice. En faisant encore huit changements d'un match à l'autre, Paulo Fonseca a une nouvelle fois voulu concerner tout son groupe. Pour la troisième fois, cela lui a plutôt bien souri avec un nouveau succès. Alors, tout le monde se félicitait après la rencontre de compter sur un groupe plus étoffé, plus profond pour pouvoir concourir sur plusieurs compétitions. Pour bousculer totalement la hiérarchie, il faudra certainement patienter encore un peu.

Mais chaque remplaçant habituel prend ce qu'il y a à prendre et envoie des messages. À Toulouse, ce fut Noah Nartey notamment. À Anderlecht, Keito Nakamura avait plutôt crevé l'écran, avant que ce ne soit au tour de Khalis Merah à Lens. Contre Nice, les deux ailiers Kaïl Boudache et Julien Duranville ont été les belles surprises. En cette période où Loïs Openda et Nakamura vont manquer à l'appel, l'OL ne fera pas la fine bouche de compter des éléments qui se mettent en évidence. Avec des destins différents depuis leur arrivée estivale.

Boudache, le feu-follet

Il met tellement d'envie qu'on en oublie presque qu'il n'a débuté sur le circuit professionnel qu'en janvier dernier. En l'espace de dix mois, Boudache est passé d'une première en pro avec Nice à devenir l'un des chouchous du public lyonnais. Le tout en n'ayant joué que 455 minutes dans la capitale des Gaules. Mais, à l'image de ce qu'il a proposé dimanche contre son club formateur, l'Algérien offre un profil pétillant, plein d'insouciance. Cela lui a certainement fait défaut à la fin de la pré-saison, retrouvant un statut de remplaçant, une fois tout le monde revenu. Néanmoins, à 19 ans, Kaïl Boudache montre qu'il peut être une solution plus qu'intéressante avec ses dribbles chaloupés, sa patte gauche qui a fait du bien sur coups de pied arrêtés.

Comme ce fut le cas dimanche, ses statistiques sont pour le moment vierges. La faute parfois à un peu trop de précipitation. Tout le monde a le souvenir de Fenerbahçe ou encore cet énorme raté face au Betis en préparation en ayant la cage quasiment ouverte. C'est d'ailleurs en voulant centrer trop vite du droit qu'il a permis à Nice de partir en transition pour ouvrir le score lors du dernier match. Mais on ne devient pas parfait avec seulement 31 matchs professionnels dans les jambes. "J'essaie de progresser dans ce dernier geste tous les jours, je travaille en plus, j'essaie de travailler ma finition. C'est pas toujours facile d'être lucide quand on part de loin."

Pour un public qui a longtemps vu des joueurs ne pas tout donner, Kaïl Boudache ne fait clairement pas semblant offensivement comme défensivement. D'ailleurs, sa relation avec Zachary Athekame laisse entrevoir de belles choses, même si Ernest Nuamah reste pour le moment le titulaire en puissance à droite.

Duranville, du retard à l'allumage

Personne n'osait vraiment l'imaginer tellement cela faisait longtemps. Deux mois après son dernier match avec l'OL, Julien Duranville a de nouveau porté le maillot lyonnais. Une heure de jeu dont on ne peut pas tirer de grosses conclusions face à ce manque de rythme. Et pourtant, le Belge a été une bonne surprise face aux Aiglons. Il a certes été brouillon comme son acolyte à droite, mais il a régalé le public du Parc OL avec des gestes techniques qui rappelaient un brin Memphis Depay. Pas épargné par une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois, Duranville doit désormais rattraper le temps perdu. Mais dans son profil de percussion balle au pied et en un contre un, il a son mot à dire dans ce groupe. Sa frappe repoussée par Diouf amène l'égalisation lyonnaise et on l'a senti prendre confiance au fil des minutes.

Après le match, Moussa Niakhaté, tout comme Paulo Fonseca, ont eu des mots élogieux envers le Diable Rouge, qui se sait attendu. "Il a très bien joué. C'est un joueur sur lequel nous croyons beaucoup. Un jeune joueur qui a besoin de confiance. Je pense qu'il a mérité de jouer. Il a bien travaillé durant la semaine. Il a démontré qu'on peut avoir confiance en lui. Un jeune joueur qui a beaucoup de qualités", soulignait Fonseca, rejoint par son défenseur sénégalais. "Il a démarré à Toulouse (2-0). Il a connu des contretemps physiques. Ce n'était pas facile pour lui. Mais c'est un gamin qui est extraordinaire, qui veut travailler. Aujourd'hui, il a démontré qu'il a un talent indéniable. Je suis aussi obligé de parler de Kaïl (Boudache). Ces jeunes grandissent avec nous." Reste désormais à savoir si le physique suivra...