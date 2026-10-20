Les U19 de l'Olympique lyonnais ont été les seuls à décrocher une victoire parmi les équipes masculines de l'académie, ce week-end. Les joueurs de Karim Bounouara se sont imposés face à Pontarlier (2-0). Un succès qui leur permet de regoûter à la victoire, après deux nuls.

Cette rencontre a permis aux jeunes Lyonnais de se démarquer des autres formations du club. Les U19 ont permis à l'académie de l'OL d'éviter une série historique où toutes les équipes jeunes s'inclinent dans le même week-end de compétition. Ils ont réussi à faire la différence en seconde période pour pouvoir aller chercher les trois points.

La délivrance est arrivée en seconde période

Après une première période sans le moindre but, l'OL U19 a dû s'employer pour accrocher la victoire. L'équipe affrontait une équipe de Pontarlier, lanterne rouge du championnat. Nolan Velut a ouvert le score à la 47e minute avant qu'Ajdin Muminovic ne fasse la différence sur penalty à la 73e pour sceller la victoire lyonnaise.

Ce résultat contraste avec les autres rencontres du week-end. La réserve s'est inclinée face à Dijon II (1-2) en National 2, tandis que les U17 ont été renversés par Nancy (2-1). Même son de cloche chez les U13, U14, U15, U16 : que des revers. Les U19 sont donc les seuls à avoir rapporté un résultat positif. Ils tenteront de valider leur succès sur la pelouse de Strasbourg, le 1er novembre.