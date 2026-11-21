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Après un week-end précédent en dents de scie, les jeunes joueurs de l’OL Académie retrouvent une nouvelle fois les terrains ce week-end. Seule la réserve féminine n’a pas de rencontre et donc restera au repos.

Les semaines se suivent et les résultats de l’académie continuent de faire parler. Lundi 16 novembre, Christian Bassila était venu dans Tant qu’il y aura des Gones pour expliquer les différents projets de l’académie. Cela commence dès ce week-end. La réserve masculine, les U19, les U17 ainsi que les U19 d’OL Lyonnes ont une rencontre de championnat à disputer.

La réserve en déplacement à Pontarlier

Deux semaines après leur victoire contre Mâcon (4-1), la réserve de Gueïda Fofana a bénéficié d’une semaine de pause pour pouvoir bien préparer le match du week-end. Les jeunes lyonnais se déplaceront à Pontarlier pour essayer de continuer cette dynamique positive. Actuellement deuxièmes du championnat, leur objectif est de continuer à mettre la pression sur le leader Bourgoin-Jallieu.

Les U19 accueillent Reims

Avec deux matchs nuls et une défaite, les U19 restent sur trois rencontres sans victoire. Après avoir concédé un nul prolifique à Nancy (2-2) la semaine dernière, ils ont l’occasion de repartir de l’avant à domicile face à Reims. L’objectif est de remonter au classement puisque les jeunes Lyonnais figurent à la 12e place du classement.

Les U17 doivent se rattraper à Troyes

À l’instar des U19, les U17 de Florent Balmont restent sur deux défaites d’affilée, dont une traumatisante à Grenoble. Après avoir perdu contre Chambéry (1-0) la semaine dernière, ils ont l’occasion de renouer avec le succès face à Troyes, avec pour objectif de faire mieux que la 8e place du classement.

Les U19 féminines avec un derby, pas de match pour la réserve d’OL Lyonnes

Chez les féminines, seules les U19 ont une rencontre ce week-end. Ce sera contre l’AS Saint-Étienne. Les jeunes Fenottes visent le parcours parfait des dix victoires. Cela passe donc par une victoire dans le derby.

Pour la réserve féminine, après son revers contre Montpellier, elles retrouveront les terrains seulement le 6 décembre prochain. Ce sera contre Rodez. Pas de match pour elles ce week-end.

Le programme de l’académie ce week-end

Pontarlier – OL 2 : samedi 21 novembre à 16 h 00 (J8 National 2)

OL U19 – Reims : dimanche 22 novembre à 12 h 00 (J12 Championnat national U19)

Troyes – OL U17 : dimanche 22 novembre à 14 h 30 (J12 Championnat national U17)

OLL U19 – ASSE : dimanche 22 novembre à 14 h 30 (J9 Championnat national U19 féminin)